Ada Pasar Rakyat di Monas, Transjakarta Siapkan 100 Bus Jemput Warga se-Jakarta

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengerahkan dukungan untuk menyukseskan gelaran Pasar Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (28/3).

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 100 unit bus disiapkan khusus untuk menjemput warga dari berbagai penjuru Jakarta.

Pengerahan armada ini bertujuan memastikan akses transportasi yang merata bagi warga di lima wilayah Kota Administrasi hingga Kabupaten Kepulauan Seribu agar bisa menikmati hiburan di jantung ibu kota.

Dukungan 100 unit bus ini menjadi komitmen Transjakarta dalam menyediakan layanan yang inklusif.

Warga dari titik-titik penjemputan akan diantar langsung menuju kawasan Monas secara terorganisir.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani menjelaskan, momentum ini juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat untuk mulai beralih ke transportasi publik.

"Dukungan 100 unit bus untuk penjemputan warga dari lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat untuk hadir dan menikmati kegiatan ini," ujar Ayu, Sabtu (28/3).

Daftar Rute dan Halte yang Tetap Beroperasi Meski ada penyesuaian rute di sekitar Medan Merdeka, masyarakat tetap bisa mengakses kawasan Monas menggunakan layanan reguler Transjakarta. Berikut adalah rute-rute yang tetap melayani tujuan ke pusat kota:

- Koridor Utama: Koridor 1 (Blok M – Kota), Koridor 2 (Pulo Gadung – Monas), dan Koridor 3 (Kalideres – Monas).

- Rute Pendukung: 1A (Pantai Maju - Balai Kota), 1P (Senen - Blok M), 5C (Cililitan - Juanda), 6A (Ragunan - Balai Kota via Kuningan), dan 6B (Ragunan - Balai Kota via Semanggi).

- Rute Tambahan: 7F (Kp Rambutan - Juanda via Cempaka Putih) hingga 14A (Monas - JIS).

Pelanggan dapat turun di titik pemberhentian strategis seperti Halte Monas, Halte Balai Kota, dan Halte Gambir.