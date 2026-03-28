Ryandi Zahdomo
28 Maret 2026, 20.30 WIB

Ada Pasar Rakyat di Monas, Transjakarta Siapkan 100 Bus Jemput Warga se-Jakarta

Ilustrasi bus TransJakarta melintas di sekitar Bundaran HI, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

Ilustrasi bus TransJakarta melintas di sekitar Bundaran HI, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengerahkan dukungan untuk menyukseskan gelaran Pasar Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (28/3).

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 100 unit bus disiapkan khusus untuk menjemput warga dari berbagai penjuru Jakarta.

Pengerahan armada ini bertujuan memastikan akses transportasi yang merata bagi warga di lima wilayah Kota Administrasi hingga Kabupaten Kepulauan Seribu agar bisa menikmati hiburan di jantung ibu kota.

Dukungan 100 unit bus ini menjadi komitmen Transjakarta dalam menyediakan layanan yang inklusif.

Warga dari titik-titik penjemputan akan diantar langsung menuju kawasan Monas secara terorganisir.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani menjelaskan, momentum ini juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat untuk mulai beralih ke transportasi publik.

"Dukungan 100 unit bus untuk penjemputan warga dari lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat untuk hadir dan menikmati kegiatan ini," ujar Ayu, Sabtu (28/3).

Daftar Rute dan Halte yang Tetap Beroperasi

Meski ada penyesuaian rute di sekitar Medan Merdeka, masyarakat tetap bisa mengakses kawasan Monas menggunakan layanan reguler Transjakarta. Berikut adalah rute-rute yang tetap melayani tujuan ke pusat kota:

- Koridor Utama: Koridor 1 (Blok M – Kota), Koridor 2 (Pulo Gadung – Monas), dan Koridor 3 (Kalideres – Monas).

- Rute Pendukung: 1A (Pantai Maju - Balai Kota), 1P (Senen - Blok M), 5C (Cililitan - Juanda), 6A (Ragunan - Balai Kota via Kuningan), dan 6B (Ragunan - Balai Kota via Semanggi).

- Rute Tambahan: 7F (Kp Rambutan - Juanda via Cempaka Putih) hingga 14A (Monas - JIS).

Pelanggan dapat turun di titik pemberhentian strategis seperti Halte Monas, Halte Balai Kota, dan Halte Gambir.

Update Pengalihan Arus Lalu Lintas

Seiring dengan rekayasa lalu lintas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta di ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Selatan, Utara, dan Timur, Transjakarta melakukan pengalihan layanan melalui ruas alternatif:

Artikel Terkait
Waspada! Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan Senin Pagi Ini Akibat Banjir - Image
Jabodetabek

Waspada! Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan Senin Pagi Ini Akibat Banjir

09 Maret 2026, 16.47 WIB

Daftar 17 Rute Transjakarta yang Dialihkan Akibat Banjir Jakarta Pagi Ini - Image
Jabodetabek

Daftar 17 Rute Transjakarta yang Dialihkan Akibat Banjir Jakarta Pagi Ini

08 Maret 2026, 16.32 WIB

Lagi, Pemotor Meninggal Usai Kecelakaan di Jalur Transjakarta, Kali ini di Bandengan Selatan Jakut - Image
Jabodetabek

Lagi, Pemotor Meninggal Usai Kecelakaan di Jalur Transjakarta, Kali ini di Bandengan Selatan Jakut

06 Maret 2026, 22.47 WIB

Terpopuler

1

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

2

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

3

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

4

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

5

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

6

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

7

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

8

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

9

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

10

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

