Gara-gara Puntung Rokok, Rumah Kosong di Tegal Alur Kalideres Hangus Terbakar

JawaPos.com - Sebuah rumah kosong di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, terbakar hebat, Minggu (29/3) malam.

Insiden kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh kelalaian sepele, yakni puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Warga sekitar sempat dikagetkan dengan kobaran api yang muncul dari bangunan tak berpenghuni tersebut saat hari mulai gelap.

Mendapat laporan adanya api, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak cepat menuju lokasi.

Kasi Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syaiful Kahfi menuturkan, laporan diterima sekitar pukul 20.10 WIB.

"Unit langsung bergerak pukul 20.12 WIB dan tiba di lokasi pukul 20.16 WIB untuk melakukan penanganan," ujar Syaiful, Senin (30/3).

Berkat kesigapan petugas, api tidak sempat merembet ke pemukiman padat di sekitarnya. Proses pemadaman pun berlangsung relatif singkat.

Syaiful menjelaskan, pihaknya membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk memastikan api benar-benar padam dan area sudah dingin. Operasi dinyatakan selesai sepenuhnya menjelang pukul 21.30 WIB.

"Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran dengan total 20 personel dikerahkan dalam peristiwa ini," ucapnya.

Luas area yang dilalap si jago merah diperkirakan mencapai 70 meter persegi. Beruntung, bangunan dalam kondisi kosong sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini.

Berdasarkan investigasi awal di lapangan, kebakaran ini diduga bermula dari aktivitas sekelompok orang di lokasi tersebut sebelum api muncul. Area rumah kosong itu disinyalir sering dijadikan tempat berkumpul.

"Diduga sebelumnya ada aktivitas merokok di lokasi tersebut. Puntung rokok yang dibuang sembarangan memicu munculnya api," jelas Syaiful.