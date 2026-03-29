29 Maret 2026, 22.25 WIB

7 Sifat Ini Menandakan Kamu Dewasa secara Pemikiran, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang yang terlihat dewasa/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang terlihat dewasa/freepik

JawaPos.com – Kedewasaan seseorang tidak diukur dari usia, melainkan dari cara ia menghadapi berbagai situasi dan tantangan dalam hidup.

Orang yang benar-benar matang cenderung mampu mengelola konflik, menerima kritik, mengambil tanggung jawab, dan memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang.

Kematangan sejati tercermin dari kemampuan seseorang menjalani hidup dengan kepala dingin, hati tenang, dan sikap penuh pertimbangan, tanpa terburu-buru atau terbawa emosi sesaat.

Mengutip dari laman Global English Editing pada Minggu (29/3), berikut tujuh tanda bahwa kamu adalah orang yang matang dan dewasa, mampu menghadapi berbagai situasi dengan tenang.

1. Fokus pada Jangka Panjang

Orang yang matang dan dewasa memahami bahwa hidup adalah perjalanan panjang dan bukan sekadar pencapaian instan.

Mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, bukan hanya keinginan sesaat.

Mereka bersedia menunda kepuasan instan, menanggung tantangan saat ini, dan bekerja keras untuk hasil yang lebih besar di masa depan.

Berpikir jangka panjang berarti memiliki visi, strategi, dan kesabaran untuk meraih tujuan hidup.

Hal ini membantu mereka menghadapi hambatan dengan bijak, tetap konsisten, dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.

2. Melatih Empati

Salah satu tanda kedewasaan adalah memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Mereka menghargai sudut pandang orang lain, bersikap adil, dan selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis.

Empati membantu mereka menghadapi konflik dengan bijaksana, menyelesaikan masalah dengan cara yang saling menguntungkan, dan membangun kepercayaan serta kerja sama.

Sebaliknya, orang tidak dewasa cenderung egois, sulit memahami perasaan orang lain, dan lebih mementingkan diri sendiri.

Dengan melatih empati, mereka tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif, damai, dan produktif.

3. Terbuka terhadap Kritik

Orang yang matang dan dewasa tidak takut menghadapi kritik, karena mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri.

Mereka mampu memisahkan kritik dari harga diri dan fokus pada hal-hal yang bisa diperbaiki, bukan merasa tersinggung atau defensif.

Sebaliknya, orang tidak dewasa cenderung menganggap kritik sebagai serangan pribadi dan gagal melihat manfaat dari masukan tersebut.

Orang yang matang mampu menerima saran, menganalisisnya dengan objektif, dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan.

Dengan sikap terbuka terhadap kritik, mereka akan terus berkembang, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kemampuan.

4. Menanggapi daripada Bereaksi

Orang matang dan dewasa memahami pentingnya menahan diri sebelum merespons situasi sulit atau kritik.

Mereka tidak langsung bereaksi secara emosional, marah, atau tersinggung, melainkan berpikir dulu dan memilih cara terbaik untuk menanggapinya.

Dengan begitu, mereka bisa tetap tenang, menjaga hubungan baik, dan menyelesaikan masalah dengan efektif.

Sebaliknya, orang yang tidak matang cenderung bereaksi impulsif, yang sering kali memperburuk situasi dan memicu konflik lebih besar.

Menanggapi dengan tenang berarti mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita, mendengarkan dengan seksama, dan memberikan jawaban yang bijaksana.

Cara ini bukan hanya membantu menyelesaikan masalah dengan lebih baik, tetapi juga menunjukkan kontrol diri dan kebijaksanaan yang menjadi ciri khas dari kedewasaan.

5. Mengambil Tanggung Jawab

Orang yang matang selalu siap mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Mereka memahami bahwa setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik, bukan alasan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan.

Dengan mengambil tanggung jawab, mereka menunjukkan integritas dan membangun kepercayaan orang lain.

Sebaliknya, orang yang tidak dewasa sering kali mencari kambing hitam atau menutupi kesalahan mereka, sehingga mereka tidak pernah berkembang dan belajar dari pengalaman.

6. Menjaga Ketenangan

Orang yang matang dan dewasa cenderung mampu untuk tetap tenang ketika menghadapi tekanan, konflik, atau situasi yang rumit.

Mereka tidak mudah panik atau marah, karena memahami bahwa emosi yang tidak terkendali hanya akan memperburuk masalah.

Dengan menjaga ketenangan, mereka dapat berpikir jernih, mengambil keputusan rasional, dan menemukan solusi yang efektif.

Sebaliknya, orang yang tidak dewasa sering kali terbawa emosi, sehingga masalah menjadi lebih rumit dan sulit untuk diatasi.

Menjaga ketenangan bukan berarti bersikap pasif, tetapi justru memberi ruang untuk melihat situasi secara objektif, menilai berbagai opsi, dan bertindak dengan pertimbangan yang matang.

7. Menerima Ketidaknyamanan

Orang yang benar-benar matang dan dewasa cenderung tidak menghindari situasi yang sulit.

Mereka memahami bahwa hidup tidak selalu mudah dan penuh dengan tantangan, mulai dari menghadapi percakapan sulit dengan rekan kerja, mengalami kegagalan pribadi, hingga menghadapi situasi yang mengecewakan.

Alih-alih menutup mata atau berharap masalah hilang dengan sendirinya, mereka berani menghadapi tantangan secara langsung karena tahu itulah cara untuk belajar dan tumbuh.

Menerima ketidaknyamanan berarti bersedia menghadapi rasa takut, kesedihan, atau rasa malu, dan menggunakan pengalaman itu sebagai bahan pembelajaran.

Misalnya, mereka memilih untuk membicarakan masalah yang sensitif, menerima kesalahan, meminta umpan balik dari orang lain, atau mencoba kembali setelah gagal.

Dengan cara ini, mereka bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun karakter, ketahanan mental, dan kedewasaan emosional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
