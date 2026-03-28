6 Tips Mencegah Kerusakan Gigi dan Mulut Kering selama Cuaca Panas

JawaPos.com – Panas terik matahari dapat berdampak luas pada kesehatan Anda secara keseluruhan dan gigi pun tidak terkecuali.

Peningkatan suhu dapat menimbulkan tantangan kesehatan mulut yang membutuhkan perhatian ekstra untuk menjaga senyum Anda tetap sehat dan kuat.

Dengan meningkatnya suhu, banyak orang mengalami mulut kering dan peningkatan risiko kerusakan gigi.

Dehidrasi, minuman manis, dan kebersihan mulut yang buruk di cuaca panas dapat merusak gigi dan gusi Anda.

Para ahli gigi memperingatkan bahwa mengabaikan perawatan mulut selama cuaca panas dapat menyebabkan gigi berlubang, bau mulut, dan infeksi gusi.

Dilansir English jagram, berikut enam tips yang dapat Anda ikuti untuk menjaga kesehatan gigi selama cuaca panas.

1. Jaga tubuh tetap terhidrasi

Minumlah setidaknya 8-10 gelas air putih setiap hari untuk menjaga mulut tetap lembap dan membersihkan racun.

2. Batasi minuman manis

Hindari minuman bersoda, jus kemasan, dan minuman dingin secara berlebihan.

Pilihlah air kelapa, air lemon, atau air infus buah buatan sendiri.

3. Sikat gigi dan gunakan benang gigi

Sikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi berfluorida dan gunakan benang gigi setiap hari untuk menghilangkan sisa makanan yang tersembunyi.