Nola Amalia Rosyada
27 Maret 2026, 15.18 WIB

Dubai Chocolate Brownies, Fudgy Mewah dengan Pistachio Crunch

Potret Dubai chocolate brownies fudgu dengan pistachio dan ganache. (Instagram.com/@michellek23_)

JawaPos.com - Kalau kamu pecinta dessert cokelat yang rich dan indulgent, Dubai Chocolate Brownies ini wajib banget dicoba. Bukan sekadar brownies biasa, dessert ini punya layer mewah dengan perpaduan cokelat pekat dan pistachio yang crunchy.

Terinspirasi dari konten @michellek23_, brownies ini terkenal dengan teksturnya yang ultra fudgy, dipadukan dengan filling pistachio yang unik serta topping ganache yang glossy. Sekali coba, dijamin susah move on.

Bahan Brownies
185 gram unsalted butter
100 gram semi-sweet chocolate chips
90 gram gula pasir
100 gram brown sugar
1 sdt espresso powder
2 butir telur

Yang bikin brownies ini spesial adalah penggunaan cokelat berkualitas tinggi dan tambahan espresso powder yang memperkuat rasa cokelat jadi lebih dalam.

Teksturnya bukan cake-like, tapi lebih padat, moist, dan lumer di mulut ciri khas brownies premium.

Berbeda dari brownies pada umumnya, versi ini memiliki lapisan pistachio yang crunchy di bagian tengah atau atas.

Pistachio memberikan kontras tekstur sekaligus rasa gurih yang balance dengan manisnya cokelat.
Biasanya, pistachio ini bisa berupa campuran kacang cincang atau pasta pistachio yang diolah dengan sedikit butter atau krim.

Bagian atas brownies dilapisi chocolate ganache yang halus dan mengilap. Ganache ini dibuat dari campuran cokelat dan krim yang dilelehkan hingga silky.

Sebagai sentuhan akhir, ditaburi pistachio cincang dan drizzle pistachio butter yang membuat tampilannya semakin premium.

Cara Membuat 
1. Lelehkan butter dan chocolate chips hingga halus, lalu campurkan dengan gula pasir dan brown sugar.
2. Tambahkan telur dan espresso powder, aduk hingga tercampur rata. Masukkan bahan kering seperti tepung dan kakao, lalu aduk perlahan.
3. Tuang adonan ke loyang, tambahkan layer pistachio, lalu panggang hingga set namun tetap fudgy di bagian tengah.
4. Setelah matang, beri topping ganache dan taburan pistachio.

Brownies ini punya rasa cokelat yang intens, sedikit pahit elegan dari espresso, dan manis yang pas.
Teksturnya lembut, padat, dan lumer, sementara pistachio memberikan sensasi crunchy yang bikin setiap gigitan jadi lebih menarik.

Gunakan cokelat berkualitas baik karena ini sangat mempengaruhi rasa akhir. Jangan overbake agar tekstur fudgy tetap terjaga.

Untuk hasil maksimal, diamkan brownies beberapa jam sebelum dipotong agar struktur lebih set.

Dubai Chocolate Brownies ini cocok banget untuk kamu yang ingin mencoba dessert ala kafe mewah di rumah.

Selain enak, tampilannya juga cantik dan “fancy”, cocok untuk ide jualan atau konten dessert viral.
Editor: Novia Tri Astuti
