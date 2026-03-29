Telur Saus Daun Bawang Viral, Menu Simpel yang Bikin Nasi Auto Nambah

JawaPos.com - Olahan telur memang nggak pernah gagal jadi penyelamat di dapur. Selain murah dan mudah diolah, telur juga bisa dikreasikan jadi berbagai menu yang menggugah selera. Salah satunya adalah resep telur saus daun bawang yang lagi viral di media sosial.



Dilansir dari @aqillahhaliffah, resep ini disebut “harus coba” karena rasanya yang gurih, sedikit manis, dan punya aroma khas dari daun bawang yang ditumis. Perpaduan saus sederhana dengan telur goreng membuat menu ini terasa spesial meski dibuat dari bahan yang sangat basic.



Yang bikin menarik, proses memasaknya juga cepat dan nggak ribet. Cocok banget buat kamu yang lagi lapar tapi nggak mau masak lama.



Bahan-Bahan

Bahan utama:

Telur (sesuai selera)

Daun bawang (iris kasar)

Cabai (opsional, sesuai selera pedas)

Minyak secukupnya untuk menggoreng

Bahan saus:

2 sdm saus tiram

2 sdm saus tomat

1 sdm kecap manis

1 sdm bawang putih bubuk

Lada secukupnya

½ sdt maizena

Air secukupnya



Cara Membuat

1. Siapkan Saus

Campurkan semua bahan saus ke dalam satu wadah.

Aduk hingga maizena larut dan tidak menggumpal.

Sisihkan.

2. Goreng Telur

Panaskan sedikit minyak di wajan.

Pecahkan telur langsung ke wajan (bisa satu atau lebih).

Biarkan bagian bawahnya sedikit crispy.

3. Tambahkan Topping

Sebelum telur benar-benar matang, taburkan irisan daun bawang dan cabai di atasnya.

4. Tuang Saus

Tuangkan saus yang sudah dibuat ke atas telur.

Masak hingga saus mengental dan telur matang sesuai selera.

5. Campur dengan Nasi

Setelah matang, langsung masukkan nasi ke dalam wajan.

Aduk hingga semua tercampur rata dengan telur dan saus.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat.



Mengutip dari @aqillahhaliffah, kombinasi saus tiram, kecap, dan saus tomat menghasilkan rasa gurih manis yang balance. Ditambah aroma daun bawang yang kuat, bikin hidangan ini jadi makin menggoda.

Tekstur telurnya juga unik, bagian bawah sedikit crispy, tapi bagian atasnya tetap lembut karena dimasak bersama saus.



Gunakan api sedang supaya telur tidak cepat gosong sebelum saus meresap. Kalau suka pedas, bisa tambahkan cabai rawit atau sambal sesuai selera.



Dilansir dari @aqillahhaliffah, resep ini juga cocok jadi solusi saat stok bahan di rumah terbatas tapi tetap ingin makan enak.



Dengan bahan yang super simpel, kamu bisa bikin hidangan yang rasanya seperti masakan rumahan yang “niat”. Tidak heran kalau resep ini viral, karena cara membuatnya pun praktis, hemat, tapi tetap memuaskan.