Potato Broccoli Purée with Eggs, Menu Sarapan Sehat yang Simpel dan Elegan

JawaPos.com - Kalau lagi cari menu sarapan atau brunch yang sehat tapi tetap enak, resep satu ini bisa jadi pilihan menarik. Perpaduan kentang dan brokoli yang lembut dipadukan dengan telur panggang di tengahnya menghasilkan hidangan yang nggak cuma cantik, tapi juga bergizi.



Dilansir dari @ana.potard, menu ini punya tekstur yang unik: renyah di bagian luar, tapi lembut di dalam. Ditambah telur yang setengah matang di tengah, rasanya jadi makin creamy dan satisfying.



Menu ini cocok banget buat kamu yang ingin makan sehat tanpa ribet, karena bahan-bahannya sederhana dan cara masaknya juga praktis.



Bahan-Bahan

4 buah kentang ukuran sedang

1 buah brokoli ukuran sedang

Garam secukupnya

Keju parmesan parut secukupnya

Minyak zaitun secukupnya

4 butir telur

Lada hitam secukupnya

Daun bawang (iris, untuk topping)



Cara Membuat

1. Rebus dan Haluskan

Rebus kentang dan brokoli hingga empuk.

Tiriskan hingga benar-benar kering.

Haluskan keduanya dalam satu wadah hingga teksturnya lembut.

2. Bumbui Adonan

Tambahkan garam dan keju parmesan.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

3. Bentuk Adonan

Ambil satu sendok adonan, letakkan di loyang yang sudah dialasi baking paper.

Bentuk bulat pipih.

Tekan bagian tengahnya menggunakan sendok hingga membentuk cekungan (seperti sarang).

4. Panggang Tahap Pertama

Olesi permukaan dengan sedikit minyak zaitun.

Panggang di oven suhu 190°C selama 10-15 menit hingga bagian luar mulai kecoklatan.

5. Tambahkan Telur

Keluarkan dari oven.

Pecahkan satu telur ke setiap cekungan.

Tambahkan sedikit garam dan lada.

6. Panggang Kembali

Masukkan kembali ke oven.

Panggang selama 4-6 menit, sesuaikan dengan tingkat kematangan telur yang diinginkan.

7. Penyajian

Angkat dan sajikan selagi hangat.

Taburi dengan irisan daun bawang di atasnya.



Mengutip dari @ana.potard, bagian luar hidangan ini akan terasa crispy, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan creamy. Kombinasi kentang dan brokoli memberikan rasa gurih alami, yang makin kaya dengan tambahan parmesan.



Telur di bagian tengah jadi highlight utama, ketika kuning telurnya masih sedikit runny, sensasi creamy-nya langsung menyatu dengan purée.



Gunakan kentang yang sudah benar-benar kering setelah direbus supaya adonan tidak terlalu lembek.

Kalau ingin lebih gurih, bisa tambahkan sedikit bawang putih bubuk atau butter ke dalam adonan.



Menu ini cocok banget untuk sarapan sehat, brunch santai, menu diet rendah kalori, dan bekal simpel tapi estetik.



Dilansir dari @ana.potard, resep ini juga cocok untuk kamu yang ingin makan “clean” tapi tetap menikmati makanan yang enak dan mengenyangkan.



Selain mudah dibuat, menu ini juga fleksibel. Kamu bisa menambahkan topping lain seperti smoked beef, jamur, atau bahkan saus favorit.



Ini bukan sekadar makanan sehat biasa, tapi juga comfort food versi lebih ringan dan modern.