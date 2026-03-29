Misoa Kuah Hangat, Comfort Food Simple yang Bikin Tenang

JawaPos.com - Di antara banyak menu rumahan, misoa kuah hangat selalu punya tempat tersendiri. Teksturnya yang lembut, kuahnya yang gurih, dan topping yang fleksibel bikin hidangan ini cocok dinikmati kapan saja, apalagi saat lagi butuh makanan yang “nenangin”.



Dilansir dari @sunday.noods, resep misoa ini jadi andalan karena praktis, cepat dibuat, dan rasanya tetap kaya. Cocok untuk kamu yang ingin masak simpel tapi tetap satisfying, bahkan bisa jadi menu andalan saat lagi nggak mood masak ribet.



Perpaduan daging, telur, dan bumbu aromatik seperti jahe dan bawang putih membuat kuahnya terasa hangat di tubuh. Ditambah minyak wijen, aromanya jadi khas dan menggugah selera.



Bahan-Bahan

2 pcs misoa

Daging slice (sesuai selera)

50 gr daging sapi cincang

Jahe cincang ±3 cm

4 siung bawang putih, cincang

Daun bawang (bagian putih, sedikit)

1 buah cabai rawit merah (opsional)

Pakcoy secukupnya

1 butir telur, kocok

2 sdm saus tiram

Garam, lada, gula, dan kaldu jamur secukupnya

1 sdm minyak wijen

Bawang putih goreng untuk topping



Cara Membuat

1. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang putih, jahe, dan daun bawang hingga harum.

2. Masak Daging

Masukkan daging cincang dan daging slice.

Masak hingga berubah warna dan matang.

3. Buat Kuah

Tambahkan air secukupnya.

Masukkan saus tiram, garam, lada, gula, dan kaldu jamur.

Aduk dan masak hingga mendidih.

4. Masukkan Sayur & Telur

Tambahkan pakcoy dan cabai rawit (jika suka pedas).

Tuang telur kocok sambil diaduk perlahan agar membentuk serat telur.

5. Masak Misoa

Masukkan misoa ke dalam kuah.

Masak sebentar saja (±1-2 menit) karena misoa cepat lembek.

6. Finishing

Tambahkan minyak wijen untuk aroma khas.

Sajikan dengan taburan bawang putih goreng di atasnya.



Mengutip dari @sunday.noods, misoa ini punya rasa gurih yang ringan tapi tetap “ngena”. Kuahnya hangat dengan aroma jahe yang subtle, cocok banget untuk menghangatkan badan.



Tekstur misoa yang lembut berpadu dengan daging yang juicy dan sayuran segar, menciptakan keseimbangan rasa dan tekstur. Ditambah telur yang lembut, membuat hidangan ini terasa lebih comforting.



Jangan masak misoa terlalu lama karena bisa jadi terlalu lembek dan hancur. Masukkan di tahap akhir saja.



Gunakan jahe secukupnya agar tidak terlalu dominan, tapi tetap memberikan efek hangat. Minyak wijen juga penting untuk memperkaya aroma.





Menu ini cocok banget untuk sarapan hangat, makan malam ringan, menu saat kurang enak badan, dan comfort food saat lagi capek.



Seperti yang dilansir dari @sunday.noods, misoa juga bisa jadi “teman curhat” karena proses masaknya yang santai dan menenangkan.



Selain mudah dibuat, misoa ini fleksibel bisa ditambah topping lain seperti bakso, seafood, atau tahu sesuai selera.



Dengan bahan sederhana, kamu bisa menciptakan hidangan yang hangat, enak, dan bikin mood jadi lebih baik.