10 Tips Fashion agar Penampilan Anda Makin Stylish dan Tidak Monoton

JawaPos.com - Dunia fashion terus berkembang, dan tampil stylish tidak hanya soal mengikuti tren terbaru, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan mengekspresikan kepribadian melalui pakaian.

Bagi sebagian orang, fashion mungkin terasa rumit, tetapi sebenarnya ada beberapa prinsip dasar yang bisa membantu Anda meningkatkan gaya berpakaian.

Dilansir dari kanal Youtube Drew Joiner, mari mengetahui sepuluh tips fashion yang wajib Anda ketahui agar penampilan makin stylish!

Ketahui ukuran tubuh

Fondasi dari gaya berpakaian yang baik adalah mengetahui ukuran tubuh Anda dengan tepat.

Ini mencakup ukuran sepatu (dalam berbagai standar), lingkar pinggang, panjang inseam, lingkar dada, panjang lengan, dan ukuran cincin.

Setiap item pakaian memiliki ukuran yang sesuai, dan mengetahui ukuran tubuh Anda akan memastikan pakaian yang Anda beli pas dan nyaman.

Awali dengan meniru, lalu temukan gaya Anda sendiri

Jangan takut untuk meniru gaya yang Anda sukai sebagai langkah awal. Setiap bentuk seni dan kreativitas pasti memiliki referensi. Gunakan media sosial, film, buku, dan majalah sebagai referensi.

Proses meniru ini akan membantu Anda memahami elemen-elemen fashion dan akhirnya menemukan gaya pribadi Anda.

Pahami warna kulit sebagai panduan palet warna

Warna adalah elemen penting dalam fashion. Memahami bagaimana warna berinteraksi dengan warna kulit Anda akan meningkatkan penampilan Anda.

Warna tertentu akan terlihat lebih baik pada warna kulit yang berbeda. Temukan harmoni warna yang sesuai dengan warna kulit Anda untuk menonjolkan kecantikan alami.