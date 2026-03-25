Hindari Manipulasi, Ini 8 Tips Menghadapi Gaslighting

JawaPos.com - Berada dalam cengkeraman pelaku gaslighting adalah salah satu situasi yang sangat menantang. Anda terjebak dalam jaring manipulasi, merasa kehilangan kendali atas realitas Anda sendiri.

Saat Anda mencoba melawan, mereka selalu mencoba lebih unggul dari Anda. Jadi bagaimana cara untuk lepas dari manipulasi mereka?

Nah, dilansir dari Geediting, mari mengetahui delapan kiat untuk menghadapi gaslighting agar tidak mudah termanipulasi lagi!

Percayai intuisi Anda

Ketika menghadapi manipulasi, penting untuk memercayai insting Anda. Jika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres, atau percakapan membuat Anda bingung dan meragukan kewarasan Anda, itu adalah tanda bahwa mereka sedang melakukan gaslight.

Jangan abaikan tanda yang ada, karena intuisi bisa menjadi satu garis pertahanan untuk melawan orang yang mencoba memanipulasi Anda.

Respons dengan tegas

Setelah Anda mulai mempercayai insting Anda, langkah selanjutnya adalah mengomunikasikan realitas Anda dengan kejelasan tegas.

Ini berarti menyatakan versi Anda tentang peristiwa dengan jelas dan percaya diri, tanpa ruang untuk keraguan atau salah tafsir.

Jangan berdebat atau mencoba meyakinkan mereka, tetapi cukup nyatakan kebenaran Anda.

Dengan mempertahankan pendirian Anda, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak akan membiarkan mereka memanipulasi realitas Anda.

Tunjukkan bahwa Anda bukan boneka mereka

Pelaku gaslighting ingin mengendalikan Anda, membuat Anda meragukan diri sendiri sehingga mereka dapat mengendalikan pikiran dan tindakan Anda.