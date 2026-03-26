Ingin Konsumsi Makanan Manis Terus Menerus? Intip 5 Tips Menghentikan Sugar Craving

JawaPos.com – Banyak orang ingin menikmati makanan penutup, terutama setelah makan.

Bahkan setelah kenyang, ada kalanya merasakan keinginan untuk makan sesuatu yang manis, meskipun tidak perlu.

Sudah diketahui bahwa konsumsi gula berlebihan tidak baik untuk kesehatan.

Terkadang, menghindari keinginan mengonsumsi gula alias sugar craving bisa menjadi tantangan, terutama ketika keinginan itu muncul tiba-tiba.

Keinginan mengonsumsi gula yang tidak diinginkan ini disebabkan oleh beberapa alasan seperti perubahan hormon, stres, kelelahan, atau kebiasaan.

Dengan mengikuti beberapa tips, Anda dapat mengendalikan keinginan mengonsumsi gula secara mudah.

Dilansir English jagran, berikut lima tips yang dapat Anda ikuti untuk mengurangi keinginan mengonsumsi gula.

1. Hindari pemanis buatan

Konsumsi pemanis buatan secara berlebihan dapat memperburuk keinginan mengonsumsi gula, meskipun tampaknya merupakan pengganti gula yang cocok.

Gula buatan membuat Anda merasa lapar dan menginginkan lebih banyak makanan manis.

Konsumsilah gula alami seperti buah-buahan atau madu. Selain itu, saat membuat kue, Anda juga dapat mengganti gula dengan kurma atau pisang.

2. Makanlah secara teratur