Andre Rizal Hanafi
01 April 2026, 12.43 WIB

Tragis! Italia Cetak Hattrick Gagal Lolos ke Piala Dunia Usai Kalah Adu Penalti dari Bosnia

Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso. (Dok. FIGC)

JawaPos.com–Harapan Italia untuk kembali tampil di pentas Piala Dunia harus kembali pupus. Dalam laga final play off kualifikasi Piala Dunia 2026, Gli Azzurri kalah dramatis dari Bosnia Herzegovina melalui adu penalti.

Italia mencatatkan rekor pahit yaitu tiga kali berturut-turut gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Pertandingan di Stadion Bilino Polje, Zenica, berjalan dengan tensi tinggi sejak awal. Italia sempat membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat Moise Kean pada menit ke-15.

Kesalahan lini belakang Bosnia dimanfaatkan dengan baik oleh Nicolo Barella yang kemudian memberi umpan matang kepada Kean untuk diselesaikan menjadi gol. Unggul lebih dulu membuat Italia sempat terlihat nyaman.

Namun situasi berubah drastis menjelang akhir babak pertama. Alessandro Bastoni harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah langsung pada menit ke-41.

Pelanggaran yang dilakukan dalam situasi krusial membuat Italia harus bermain dengan 10 orang hingga akhir pertandingan. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Bosnia untuk meningkatkan intensitas serangan di babak kedua.

Tekanan demi tekanan terus dilancarkan memaksa kiper Italia Gianluigi Donnarumma bekerja ekstra keras di bawah mistar. Beberapa peluang emas berhasil digagalkan, tetapi pertahanan Italia akhirnya runtuh juga.

Gol penyeimbang Bosnia lahir pada menit ke-79 melalui Haris Tabakovic. Memanfaatkan bola rebound dari sundulan Edin Dzeko yang sempat ditepis Donnarumma, Tabakovic dengan sigap mencocor bola ke dalam gawang. Skor berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga waktu normal usai.

Memasuki babak tambahan, kedua tim tampak mulai kelelahan. Italia, meski bermain dengan 10 orang, sempat menciptakan peluang berbahaya.

Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal kembali unggul. Bosnia juga memiliki peluang, tetapi tak mampu memaksimalkannya.

Artikel Terkait
Jadwal Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026, Italia dan Irak Selangkah Lagi Lolos! - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026, Italia dan Irak Selangkah Lagi Lolos!

01 April 2026, 03.36 WIB

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia

01 April 2026, 00.58 WIB

Bojan Hodak Dukung Frans Putros Membela Irak dalam Perburuan Tiket Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bojan Hodak Dukung Frans Putros Membela Irak dalam Perburuan Tiket Piala Dunia 2026

01 April 2026, 00.02 WIB

Terpopuler

1

Marion Jola Terjun ke Dunia Lawak, Jadi Merasa Tidak Cantik?

2

Serap Aspirasi Warga, Wakil Ketua DPRD Bandung Rieke Dorong Pelatihan hingga Penanganan Sampah Terpadu

3

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

4

Ramalan Zodiak Leo 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

5

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

6

Ramalan Zodiak Gemini 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

7

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

8

Ramalan Zodiak Aries 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

9

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

10

Jarang Ribut, 7 Cara Efektif Menjaga Hubungan Jarak Menengah agar Tetap Harmonis dan Penuh Kepercayaan

