Nanda Prayoga
29 Maret 2026, 20.24 WIB

TikTok Akan Nonaktifkan Akun Anak di Bawah 16 Tahun, Roblox Siapkan Mode Offline Anak

Menteri Komdigi RI Meutya Hafid. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa TikTok telah menyerahkan komitmen tertulis untuk menonaktifkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun secara bertahap.

“TikTok telah memberikan komitmen untuk melakukan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun secara bertahap. Esok mereka akan mengumumkan peta jalan operasional untuk pengguna usia 14-15 tahun,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Minggu (29/3).

Sementara itu, platform gim Roblox mengambil langkah yang berbeda dengan merencanakan penyesuaian fitur.

Nantinya, pengguna yang terdeteksi berusia di bawah 13 tahun hanya akan diperbolehkan bermain dalam mode offline.

“Bahwa kemungkinan memang di bawah usia tertentu dari online akan di-off-kan. Itu juga penyesuaian yang kita berikan apresiasi,” kata Meutya.

Pemerintah sendiri telah resmi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Aturan tersebut mewajibkan seluruh platform digital untuk membatasi akses anak sesuai kategori usia, sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi mereka.

Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bentuk ketegasan negara dalam melindungi anak di ruang digital.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” tegas Meutya Hafid.

Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan surat dan instruksi kepada delapan platform digital, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Mereka diminta segera menyampaikan komitmen serta rencana aksi dalam memenuhi ketentuan PP TUNAS.

Artikel Terkait
Arus Balik Lebaran 2026 Padat, Komdigi Pastikan Jaringan Tetap Ngebut hingga 110 Mbps - Image
Nasional

Arus Balik Lebaran 2026 Padat, Komdigi Pastikan Jaringan Tetap Ngebut hingga 110 Mbps

28 Maret 2026, 13.55 WIB

Sempat Dibatasi Komdigi, Wikimedia Commons milik Wikipedia Ternyata Kena Salah Deteksi Konten Judi - Image
Teknologi

Sempat Dibatasi Komdigi, Wikimedia Commons milik Wikipedia Ternyata Kena Salah Deteksi Konten Judi

27 Maret 2026, 18.30 WIB

Akses Wikimedia Akan Dibuka Lagi, Komdigi Tunggu Verifikasi Pendaftaran PSE - Image
Teknologi

Akses Wikimedia Akan Dibuka Lagi, Komdigi Tunggu Verifikasi Pendaftaran PSE

17 Maret 2026, 01.47 WIB

Terpopuler

1

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

2

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

3

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

4

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

5

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

6

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

7

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

8

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

9

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

10

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

