Antara
06 April 2026, 13.24 WIB

Libur Panjang Paskah Berakhir, Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan

Ilustrasi antrean di gerbang tol CIkatama. (Istimewa)

JawaPos.com – Libur Panjang akhir pekan Jumat Agung dan Paskah resmi berakhir. Seiring dengan itu, rekayasa lalu lintas di Tol Trans Jawa juga diakhiri.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama pihak kepolisian telah mengakhiri rekayasa lalu lintas dengan menghentikan sistem contraflow atau lawan arah pada Minggu (5/4) malam.

Dilansir dari Antara, Langkah itu dilakukan seiring berkurangnya volume arus balik libur panjang Jumat Agung dan Paskah tadi malam.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menjelaskan, sebelumnya rekayasa lalu lintas contraflow diterapkan dari KM 55 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta mulai pukul 16.36 WIB.

Selanjutnya pada Minggu malam sekitar pukul 20.06 WIB, rekayasa lalu lintas itu dihentikan seiring dengan kondisi lalu lintas yang berangsur normal.

Selepas penghentian contraflow, kondisi lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek kembali normal dan terpantau ramai lancar di kedua arah.

Ria Marlinda mengatakan bahwa normalisasi arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek merupakan hasil dari pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif di lapangan.

Pihaknya bersama kepolisian terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi lalu lintas sebelum mengambil Langkah rekayasa.

"Seiring dengan volume kendaraan yang mulai terdistribusi dengan baik, 'contraflow' dihentikan dan lalu lintas kembali beroperasi normal untuk memastikan kenyamanan pengguna jalan," terangnya.

JTT mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, menjaga jarak aman, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

Artikel Terkait
Selamat Hari Raya Paskah! Mengenal Lebih Dekat Hari Raya Minggu Paskah di Gereja-Gereja Kristen - Image
Humaniora

Selamat Hari Raya Paskah! Mengenal Lebih Dekat Hari Raya Minggu Paskah di Gereja-Gereja Kristen

06 April 2026, 03.16 WIB

Ganjar Pranowo Ucapkan Selamat Paskah, Tekankan Nilai Kemanusiaan di Tengah Polarisasi - Image
Humaniora

Ganjar Pranowo Ucapkan Selamat Paskah, Tekankan Nilai Kemanusiaan di Tengah Polarisasi

05 April 2026, 23.24 WIB

Khidmat dan Tenang, Ribuan Jemaat Ikuti Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya - Image
Surabaya Raya

Khidmat dan Tenang, Ribuan Jemaat Ikuti Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya

05 April 2026, 20.35 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

