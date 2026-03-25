Harga Rp 485 Jutaan! Mitsubishi Xpander HEV 2026 Resmi Meluncur, Ini Keunggulannya

JawaPos.com - Mitsubishi Xpander HEV 2026 resmi mendapatkan penyegaran dan tampil di ajang Bangkok International Motor Show 2026 (BIMS 2026). MPV hybrid andalan Mitsubishi Motors ini mengalami sejumlah pembaruan ringan, baik dari sisi fitur maupun teknologi, sekaligus menjadi sinyal kuat untuk pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Di pasar Thailand, Xpander HEV 2026 dibanderol sekitar 939.000 baht atau setara Rp 485,8 jutaan. Sementara itu, varian Xpander Cross HEV dijual dengan harga 969.000 baht atau sekitar Rp 501,3 jutaan.

MPV 7-penumpang ini tetap mempertahankan dimensi ideal untuk keluarga dengan panjang 4.595 mm, lebar: 1.750 mm, tinggi: 1.750 mm dan wheelbase: 2.775 mm serta ground clearance: 205 mm.

Secara tampilan, Xpander HEV 2026 hadir dengan desain modern khas Mitsubishi, dilengkapi dengan Lampu LED otomatis + DRL, lampu kabut LED, lampu belakang LED kombinasi, spion elektrik dengan indikator, wiper otomatis (rain sensor).

Performa Hybrid dan Mesin

Sektor dapur pacu menjadi daya tarik utama. Xpander HEV 2026 mengusung kombinasi mesin bensin 1.6L (4A92): 95 PS & 134 Nm dengan motor listrik: 116 PS & 255 Nm yang juga dibenamkan baterai: Lithium-ion 1,1 kWh. Sistem ini menggerakkan roda depan dan menawarkan efisiensi bahan bakar lebih baik dengan tangki 40 liter.

Menariknya, mobil ini dilengkapi 7 mode berkendara, yaitu Normal, Wet (Basah), Gravel (Kerikil), Tarmac (Aspal), Mud (Lumpur), Charge (Pengisian daya) dan EV Mode. Selain itu, tersedia fitur Active Yaw Control (AYC) yang juga digunakan pada Mitsubishi Xforce untuk meningkatkan stabilitas saat bermanuver.

Xpander HEV 2026 tetap mempertahankan konfigurasi yang menggunakan suspensi depan: MacPherson strut, suspensi belakang: Torsion beam. Terpasang rem: Cakram depan dan belakang yang melekat pada velg: 17 inci dengan ban 205/55R17.

Fitur keselamatan menjadi salah satu keunggulan utama, meliputi Blind Spot Warning + Lane Change Assist, Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert, ABS, EBD, Brake Assist, Stability Control & Traction Control, Hill Start Assist, Kamera belakang, 6 Airbags.

Interior Modern dan Fungsional

Masuk ke dalam kabin, Xpander HEV 2026 menawarkan jok kulit sintetis hitam dengan aksen tembaga, Layar MID 8 inci, Head unit 10 inci (Android Auto & Apple CarPlay). Pada lingkar kemudi (stir) dilengkapi tilt dan telescopic.

Kursi fleksibel (40:20:40 & 50:50) dan fungsi lipat-balik 40:60, serta geser maju dan mundur. Kenyamanan penumpang juga ditingkatkan dengan banyak cup holder & storage, ada juga USB-A & USB-C baris kedua, soket 12V di depan serta belakang.

Dengan kombinasi teknologi hybrid, fitur keselamatan lengkap, serta kenyamanan kabin yang optimal, Mitsubishi Xpander HEV 2026 menjadi salah satu MPV paling menarik di kelasnya. Kehadirannya di BIMS 2026 juga membuka peluang besar untuk segera masuk ke pasar Indonesia.