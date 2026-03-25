Ingin Menemukan Kedamaian, 5 Pelajaran Stoikisme Ini Bisa Kamu Terapkan dalam Kehidupan Sehari-hari

JawaPos.com - Di era modern yang serba cepat dan penuh ketidakpastian, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat memicu stres, kecemasan, dan kebingungan.

Dalam menghadapi kompleksitas kehidupan ini, banyak individu mencari panduan filosofis yang dapat memberikan ketenangan batin dan kebijaksanaan. Salah satu filosofi yang relevan dengan kehidupan modern adalah stoikisme.

Apa Itu Stoikisme?

Stoikisme adalah aliran filsafat Helenistik yang didirikan di Athena oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 SM.

Filosofi ini menekankan pada pengembangan kebajikan, akal sehat, dan pengendalian diri sebagai jalan menuju kebahagiaan dan ketenangan batin.

Melansir Daily Stoic, stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mengendalikan peristiwa yang di luar kuasa mereka.

Namun, manusia dapat mengendalikan respons mereka terhadap peristiwa yang terjadi.

Dengan berfokus pada apa yang dapat dikendalikan, seseorang dapat mencapai ketenangan batin dan menjalani kehidupan yang bermakna.

Lima Pelajaran Stoikisme untuk Menemukan Ketenangan Hidup

Menerapkan stoikisme barang tentu akan membantu Anda lebih tenang dalam hidup. Namun, bagaimana caranya?

Nah, dilansir dari Geediting, mari mengetahui lima pelajaran yang dapat Anda terapkan untuk menemukan ketenangan hidup dengan stoikisme!

Fokus pada Apa yang Dapat Dikendalikan

Salah satu prinsip dasar stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang dapat dikendalikan dan hal yang tidak dapat dikendalikan.