GIICOMVEC 2026 Bakal Jadi Surganya Mobil Usaha

JawaPos.com - GIICOMVEC 2026 diprediksi bukan cuma jadi panggung truk dan bus, tapi juga arena penting bagi kendaraan niaga ringan yang paling dekat dengan kebutuhan bisnis sehari-hari.

Dari pickup kerja sampai van listrik modern, semuanya berpotensi tampil sebagai solusi usaha yang makin fleksibel.

Digelar pada 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pameran ini memang dirancang sebagai pusat solusi kendaraan niaga, mulai dari logistik, distribusi, transportasi, hingga sektor layanan khusus.

Yang paling menarik, segmen kendaraan niaga ringan diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama. Alasannya sederhana: kendaraan di kelas ini paling fleksibel untuk kebutuhan usaha skala kecil, menengah, hingga korporasi.

Berdasarkan daftar merek yang sudah dikonfirmasi ikut serta di GIICOMVEC 2026—seperti Toyota, Suzuki, DFSK, Foton, JAC Motor, dan Wuling—maka sejumlah model kendaraan niaga ringan berpotensi besar tampil di ajang ini, baik versi konvensional maupun listrik.

Kenapa Kendaraan Niaga Ringan Jadi Penting?

Berbeda dengan truk besar atau bus, light commercial vehicle (LCV) punya keunggulan pada fleksibilitas dan biaya operasional yang relatif lebih mudah dijangkau.

Segmen ini sangat cocok untuk usaha logistik dan kurir, UMKM kuliner dan mobile cafe, mobil boks distribusi retail, ambulans dan kendaraan layanan kesehatan, angkutan operasional perusahaan, kendaraan servis lapangan, usaha pendingin/refrigerated box atau bisa juga sebagai angkutan barang dalam kota.

Di tengah pertumbuhan e-commerce, distribusi urban, dan bisnis berbasis layanan cepat, kendaraan niaga ringan kini bukan lagi sekadar mobil angkut, tetapi sudah menjadi alat produktivitas bisnis.

Daftar Kendaraan Niaga Ringan yang Diperkirakan Hadir di GIICOMVEC 2026 1. Toyota Hilux Rangga

Toyota Hilux Rangga menjadi salah satu model yang paling menarik untuk dibahas di segmen kendaraan niaga ringan. Mobil ini punya pendekatan yang sangat relevan dengan kebutuhan usaha di Indonesia karena dirancang sebagai kendaraan kerja yang mudah dikonversi.

Potensi pemanfaatannya sangat luas, seperti mobil boks, food truck, mobile cafe, angkutan logistik, ambulans ringan, kendaraan usaha keliling atau bak terbuka untuk konstruksi dan perkebunan. Daya tarik utama Hilux Rangga ada pada basis sasis yang siap dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis.

2. Toyota Hiace

Toyota Hiace tetap menjadi salah satu kendaraan niaga ringan paling fleksibel di Indonesia. Meski selama ini identik dengan shuttle atau travel, potensinya jauh lebih besar.