PLN Pastikan Pasokan Listrik Nasional Aman saat Periode Lebaran

JawaPos.com - Memasuki periode lebaran Idulfitri 1447 Hijriah, PT PLN (Persero) memastikan keandalan pasokan listrik nasional. Salah satunya dengan meninjau kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Cilegon di Banten.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, meninjau kesiapsiagaan kelistrikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Cilegon yang terletak di Kabupaten Serang, Banten. Langkah ini untuk memastikan layanan listrik tetap andal selama masa mudik dan Idulfitri 1447 Hijriah.

“Kita memastikan bahwa pasokan energi primer sistem kelistrikan di Indonesia aman. Ini termasuk pasokan dan stok dari batu bara, dan juga gas, dan juga BBM, kita cek aman semuanya. Tadi kita cek bebannya hari ini mendekati nol, karena memang penurunan beban di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena industrinya juga sedang aktivitasnya sedang menurun karena apa? Semuanya sedang mudik," kata Darmawan.

PLTGU Cilegon menjadi salah satu pembangkit penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di wilayah Banten dan sekitarnya. Pembangkit berbahan bakar gas alam ini memiliki kapasitas 740 megawatt dan dilengkapi teknologi fast response. Teknologi ini memungkinkan pembangkit merespons perubahan beban secara cepat untuk menjaga stabilitas sistem sekaligus mencegah potensi gangguan listrik.

Dalam peninjauan tersebut, Darmawan juga mengecek langsung control room system serta kesiapan gardu induk dalam mengalirkan daya dan mengamankan sistem transmisi atau distribusi. Dari hasil peninjauan yang dilakukan, PLN menjamin pasokan energi primer hingga kesiapan infrastruktur listrik selama periode Lebaran dalam keadaan aman dan andal.