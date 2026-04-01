Brasil dan Argentina Kompak Menangi Laga Persahabatan Terbaru

Argentina menang 2-1 atas Mauritania dalam laga uji coba, di mana Nico Paz mencuri perhatian lewat gol indah dan Mastantuono tampil solid selama 45 menit. (Instagram/@afaseleccion)
JawaPos.com - Tim nasional Brasil dan Argentina kompak memenangi laga persahabatan terkini, Rabu pagi WIB, masing-masing atas Kroasia dan Zambia, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF), Brasil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat (AS).
Ketiga gol Brasil dilesakkan Danilo Santos (45+1'), Igor Thiago (penalti 88'), dan Gabriel Martinelli (90+2'). Bagi Danilo dan Thiago, itu menjadi gol pertama mereka untuk timnas Brasil.
Sementara itu, Kroasia memperkecil kedudukan lewat gol Lovro Majer (84').
Pada laga tersebut, Brasil sempat kesulitan membongkar pertahanan Kroasia setelah unggul satu gol.
Namun, Endrick yang masuk pada menit ke-76 menggantikan Luiz Henrique mampu menjadi solusi.
Baca Juga:10 Hal yang Terjadi Saat Terakhir Kali Italia Ikut Piala Dunia: SBY Masih Presiden RI, Erick Thohir Masih Presiden Inter Milan!
Endricklah yang menghasilkan penalti, kemudian dieksekusi menjadi gol oleh Igor Thiago, lantaran pegerakannya di kotak terlarang dihentikan paksa oleh bek Kroasia Josip Sutalo.
Kemudian, penyerang Real Madrid yang tengah dipinjamkan ke Lyon itu mengirimkan assist untuk gol Gabriel Martinelli.
Sementara itu di Buenos Aires, Argentina yang bertindak sebagai tuan rumah meremukkan Zambia dengan skor 5-0, diwarnai dengan gol pertama sang kapten Lionel Messi pada tahun 2026.