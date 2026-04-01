Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
01 April 2026, 19.39 WIB

Brasil dan Argentina Kompak Menangi Laga Persahabatan Terbaru

Argentina menang 2-1 atas Mauritania dalam laga uji coba, di mana Nico Paz mencuri perhatian lewat gol indah dan Mastantuono tampil solid selama 45 menit. (Instagram/@afaseleccion)

JawaPos.com - Tim nasional Brasil dan Argentina kompak memenangi laga persahabatan terkini, Rabu pagi WIB, masing-masing atas Kroasia dan Zambia, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF), Brasil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat (AS).

Ketiga gol Brasil dilesakkan Danilo Santos (45+1'), Igor Thiago (penalti 88'), dan Gabriel Martinelli (90+2'). Bagi Danilo dan Thiago, itu menjadi gol pertama mereka untuk timnas Brasil.

Sementara itu, Kroasia memperkecil kedudukan lewat gol Lovro Majer (84').

Pada laga tersebut, Brasil sempat kesulitan membongkar pertahanan Kroasia setelah unggul satu gol.

Namun, Endrick yang masuk pada menit ke-76 menggantikan Luiz Henrique mampu menjadi solusi.

Endricklah yang menghasilkan penalti, kemudian dieksekusi menjadi gol oleh Igor Thiago, lantaran pegerakannya di kotak terlarang dihentikan paksa oleh bek Kroasia Josip Sutalo.

Kemudian, penyerang Real Madrid yang tengah dipinjamkan ke Lyon itu mengirimkan assist untuk gol Gabriel Martinelli.

Sementara itu di Buenos Aires, Argentina yang bertindak sebagai tuan rumah meremukkan Zambia dengan skor 5-0, diwarnai dengan gol pertama sang kapten Lionel Messi pada tahun 2026.​​​​​​​

Editor: Banu Adikara
Tags
Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore