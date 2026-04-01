Brasil dan Argentina Kompak Menangi Laga Persahabatan Terbaru

JawaPos.com - Tim nasional Brasil dan Argentina kompak memenangi laga persahabatan terkini, Rabu pagi WIB, masing-masing atas Kroasia dan Zambia, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF), Brasil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat (AS).

Ketiga gol Brasil dilesakkan Danilo Santos (45+1'), Igor Thiago (penalti 88'), dan Gabriel Martinelli (90+2'). Bagi Danilo dan Thiago, itu menjadi gol pertama mereka untuk timnas Brasil.

Sementara itu, Kroasia memperkecil kedudukan lewat gol Lovro Majer (84').

Pada laga tersebut, Brasil sempat kesulitan membongkar pertahanan Kroasia setelah unggul satu gol.

Namun, Endrick yang masuk pada menit ke-76 menggantikan Luiz Henrique mampu menjadi solusi.

Endricklah yang menghasilkan penalti, kemudian dieksekusi menjadi gol oleh Igor Thiago, lantaran pegerakannya di kotak terlarang dihentikan paksa oleh bek Kroasia Josip Sutalo.

Kemudian, penyerang Real Madrid yang tengah dipinjamkan ke Lyon itu mengirimkan assist untuk gol Gabriel Martinelli.