Andre Rizal Hanafi
26 Maret 2026, 16.40 WIB

Kondisi Pemain Persela Tetap Fit Usai Libur Lebaran, Bima Sakti Pasang Target Menang

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Dok. Persela) - Image

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Dok. Persela)

JawaPos.com - Rasa bangga disampaikan pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, setelah melihat kondisi terkini para pemainnya usai menjalani masa libur Lebaran. Dalam beberapa hari latihan di Stadion Surajaya, Lamongan, kondisi fisik para pemain disebut tetap terjaga dengan baik.

Hal ini terlihat dari hasil penimbangan berat badan yang dilakukan pada Senin (23/3). Mayoritas pemain tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan sebelum libur. Bahkan, ada beberapa pemain yang justru mengalami penurunan berat badan.

“Sebagian besar berat badan pemain tetap. Bahkan ada yang turun,” ujar Bima dikutip dari ileague.id.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa para pemain tetap disiplin menjalankan program latihan mandiri selama masa liburan. 

Ia menilai para pemain benar-benar menjalankan “pekerjaan rumah” yang telah diberikan oleh tim pelatih.

Selain dari sisi berat badan, indikator lain terlihat saat sesi latihan fisik dalam dua hari terakhir. Bima mengungkapkan para pemain mampu menyelesaikan menu latihan dengan intensitas cukup tinggi tanpa kendala berarti.

“Mereka masih kuat lari empat kali keliling lapangan di akhir latihan. Itu menunjukkan kondisi mereka tetap terjaga selama libur,” jelasnya.

Dengan kondisi fisik yang tetap prima, Bima mengaku tidak menemui kendala berarti dalam mempersiapkan tim menghadapi laga lanjutan Grup Timur Pegadaian Championship. 

Persela dijadwalkan menghadapi Persiba Balikpapan pada Sabtu (28/3). Ia menyebut waktu persiapan selama lima hari cukup ideal untuk mematangkan aspek fisik sekaligus taktik permainan. Program latihan yang dijalankan juga dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan tim.

“Periodesasinya pas. Kami punya waktu cukup untuk mempersiapkan semuanya,” ungkapnya.

Meski demikian, Bima tetap mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan lawan. Ia menilai Persiba tetap memiliki kualitas yang patut diwaspadai, meskipun saat ini berada di papan bawah klasemen.

“Persiba tim yang bagus. Kami tidak boleh lengah,” tegasnya.

Dalam laga nanti, Persela menargetkan kemenangan penuh demi menjaga peluang di fase grup. Dukungan kondisi fisik yang stabil diharapkan menjadi modal penting untuk meraih hasil maksimal di kandang sendiri.

Editor: Edi Yulianto
