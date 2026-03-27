5 Pilihan Sleeper Bus Nyaman ala “Hotel Berjalan”, Penumpang Dilayani Seperti Raja

JawaPos.com – Tersambungnya tol Trans Jawa membuat sejumlah PO Bus berlomba-lomba menawarkan pengalaman terbaik bepergian lewat jalur darat.

Salah satu layanan yang tengah menjadi tren adalah sleeper bus. Layanan ini membuat bus bukan lagi sekadar alat transportasi jarak jauh. Melainkan menjelma jadi hotel berjalan dengan fasilitas yang makin lengkap.

Mulai dari kursi yang bisa direbahkan hingga nyaris 180 derajat, bilik kamar yang lebih ramah privasi, hingga layanan premium selama perjalanan.

Harga tiketnya pun bersaing dengan moda transportasi darat lainnya yang sekelas, seperti kereta api eksekutif. Bahkan beberapa PO Bus menawarkan harga tiket lebih murah dengan pengalaman premium.

Masing-masing menawarkan keunggulannya. Ada yang unggul di fasilitas, ada yang kuat di pelayanan, hingga yang ramah di harga.

Dengan banyaknya pilihan saat ini, perjalanan jarak jauh tak lagi sekadar melelahkan, tapi juga bisa jadi pengalaman yang nyaman.

Meski demikian, memilih sleeper bus yang cocok tetap kembali ke kebutuhan masing-masing penumpang.

Pengalaman itu juga diamini oleh konten kreator bus, Ifaz Fahzul Nawaz. Berdasarkan pengamatannya, ada beberapa operator yang layak jadi pilihan, tergantung kebutuhan dan preferensi penumpang.

1. Juragan 99, Andalan Fasilitas Lengkap Juragan 99 jadi salah satu operator yang cukup konsisten menghadirkan sleeper bus. Hampir seluruh armadanya mengusung konsep sleeper, bahkan beberapa unit sudah dilengkapi fasilitas toilet.

“Ini hampir semua armadanya full sleeper, bahkan ada yang bisa buat ke toilet juga,” ujar Ifaz.

Untuk rutenya, Juragan 99 melayani perjalanan jarak jauh lintas provinsi seperti Bogor–Malang dan Tangerang–Malang.

Harga tiketnya berada di kisaran Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu, tergantung tanggal keberangkatan dan ketersediaan kursi.