Dea Agustin Adrianingtyas
29 Maret 2026, 17.26 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin merasa bertekad dan termotivasi. Pikiran cancer mungkin terus melayang ke masa depan dan ini akan menyebabkan cancer tidak sabar menantikannya. 

Cancer sedang dalam misi untuk menyelesaikan tujuan hidup dan upaya cancer tampak mengagumkan. Tetapi, pastikan cancer meluangkan waktu untuk bersantai dan menyegarkan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 29 Maret 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer dan pasangan harus mengungkapkan semua keluhan yang dirasakan dan memiliki pemahaman yang sama. Terkait pekerjaan, jangan menjadi sensitif saat menerima kritik, atau cancer hanya akan terlihat buruk.

Sementara itu, lakukan beberapa latihan ringan untuk menjaga kelenturan serta kekuatan tubuh. Terkait keuangan, jangan khawatir berlebihan saat camper kesulitan dalam mengatasi beberapa hambatan pada bisnis saat ini.

Cinta Cancer

Cancer menginginkan kehidupan percintaan yang berkualitas. Mungkin, pasangan telah memanfaatkan cancer untuk alasan yang dangkal, dan tidak terlibat secara emosional dalam hubungan saat ini. 

Ini adalah hari untuk mengungkapkan semua keluhan dan memastikan bahwa kalian berdua memiliki pemahaman yang sama. Jika hubungan yang dangkal bukanlah yang cancer cari, pastikan tidak berada dalam hubungan ini.

Karir Cancer

Hari ini, bersiaplah untuk menerima sedikit kritik. Terlalu sensitif tidak akan mengubah situasi dan hanya akan membuat cancer terlihat buruk. Kritik dimaksudkan untuk membangun. 

Dengarkan dengan pikiran terbuka dan pahami apa yang dikatakan, meskipun cancer tidak setuju. Namun, akan lebih baik bagi cancer untuk melakukan perubahan yang diminta.

Kesehatan Cancer

Jika mengalami nyeri sendi, cancer akan senang mengetahui bahwa hari ini mulai merasakan sedikit kelegaan. Cancer dapat melakukan beberapa latihan ringan untuk menjaga kelenturan dan kekuatan tubuh. 

Jangan biarkan nyeri sendi ringan menghalangi rutinitas olahraga, atau sistem kekebalan tubuh cancer akan mulai melemah. Prioritaskan kesehatan dan cancer akan senang telah melakukannya.

