Antigabut! Ini 6 Zodiak Paling Petualang yang Berani Keluar Zona Nyaman

JawaPos.com-Setiap orang punya cara beda dalam menikmati petualangan. Ada yang harus naik gunung tertinggi, namun ada juga yang cukup dengan traveling ke negara asing atau sekadar mencoba hobi baru di luar rutinitas.

Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak memang terlahir dengan "darah petualang" yang kental. Mereka tidak takut gagal dan justru merasa hidup lebih bermakna saat menghadapi ketidakpastian.

Melansir dari YourTango, zodiak-zodiak ini dikenal paling suka mencari pengalaman baru dan tidak ragu keluar dari zona nyaman demi mendapatkan makna hidup yang lebih dalam.

Berikut adalah daftar zodiak yang dikenal paling berani, spontan, dan selalu haus akan pengalaman baru:

1. Aries: Si Spontan yang Anti Tunda

Aries tidak suka membuang waktu. Bagi mereka, jika sesuatu bisa dilakukan sekarang, jangan pernah ditunda. Prinsip inilah yang membuat Aries selalu jadi orang pertama yang berani mencoba hal gila.

Mereka tidak butuh banyak pertimbangan atau analisis risiko. Adrenalin adalah bahan bakar utama mereka. Tak heran jika olahraga ekstrem atau perjalanan tanpa rencana (spontaneous trip) adalah makanan sehari-hari bagi pemilik zodiak ini.

2. Gemini: Petualang Berbasis Rasa Ingin Tahu

Berbeda dengan Aries yang mengejar adrenalin, Gemini mengejar pengetahuan. Mereka ingin melihat dunia untuk memahami perspektif baru. Gemini sangat mudah beradaptasi dan punya skill komunikasi juara yang membuat mereka mudah akrab dengan orang asing saat di perjalanan.

3. Aquarius: Menjelajah Sambil Berbagi

Bagi Aquarius, petualangan sejati adalah yang memberikan dampak positif. Mereka sering menggabungkan traveling dengan kegiatan sosial atau menjadi relawan. Mereka merasa lebih puas ketika bisa membantu orang lain sambil menjelajahi tempat baru di belahan dunia lain.

4. Libra: Eksplorasi Seni dan Budaya

Jangan salah, meski terlihat kalem, Libra benci hidup yang monoton. Mereka sangat tertarik mengeksplorasi budaya, seni, dan keadilan sosial. Libra percaya bahwa keluar dari zona nyaman akan membawa keberuntungan dan hasil positif yang tak terduga.

5. Scorpio: Mencari Makna di Tempat Misterius