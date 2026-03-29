Perkuat Partai, PKB Pasang Target Wajib Menang di Blitar pada Pemilu 2029

JawaPos.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun A. Syamsurijal membuka Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Melalui kegiatan ini, akan dilakukan penguatan partai dalam menghadapi agenda politik ke depan.

Cucun menekankan pesan dari Ketua Umum Muhaimin Iskandar agar para kader melakukan perjuangan berdasarkan filosofi partai. Perlu adanya konsolidasi internal, penguatan struktur dan strategi.

“Pesan Ketua Umum jelas, kita harus menanamkan sikap 'Merawat Akar, Menyapa Zaman'. PKB harus tetap kuat berpijak pada nilai-nilai tradisi dan basis konstituen, namun di saat yang sama harus adaptif dan progresif menjawab tantangan zaman yang kian berubah dengan sangat cepat,” ujar Cucun, Minggu (29/3).

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, PKB memasang target besar di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Partai diharuskan menang mutlak di wilayah tersebut pada Pemilu 2029 mendatang.

“Target kita adalah menjadi pemenang pada Pemilu 2029. Muscab ini bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi ajang evaluasi dan penyusunan strategi agar PKB semakin solid dan mampu menjawab harapan masyarakat kapan pun dan di mana pun,” tambahnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran petinggi partai dan tokoh penting, di antaranya Ketua Harian DPW PKB Jatim Thoriqul Haq, Bendahara DPW PKB Jatim Muchammad Solichul Umam, Anggota DPRD Provinsi Jatim Gus Tamim, Wakil Ketua PKB Jatim Ibu Khofida Ketua DPC dan PAC Se-Kabupaten Blitar Raya. Turut hadir pula jajaran Dewan Syuro, perwakilan lintas partai politik, unsur Forkopimda, HIPMI, badan otonom (Banom) NU, Kesbangpol, KPU Kabupaten Blitar, serta ribuan kader dan simpatisan dari tingkat DPAC se-Blitar Raya.