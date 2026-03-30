Arus Balik Melandai, Rekayasa One Way di Tol Palikanci Mulai Dinormalisasi

JawaPos.com-Arus balik Lebaran 2026 mulai menunjukkan tren penurunan volume kendaraan. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kini mulai melakukan normalisasi lajur secara bertahap di Ruas Jalan Tol Palimanan–Kanci (Palikanci) per hari ini, Senin (30/03).

Langkah ini diambil menyusul kondisi lalu lintas yang semakin kondusif setelah sebelumnya sempat diberlakukan rekayasa one way lokal.

Normalisasi ini merupakan kelanjutan dari berakhirnya rekayasa lalu lintas dari KM 263 Ruas Tol Pejagan–Pemalang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama.

Bagi pengendara yang ingin menuju arah Jawa, petugas kini telah menyiapkan pembukaan akses melalui Gerbang Tol Ciperna Barat. Pembukaan ini menjadi bagian penting dari tahapan normalisasi untuk memulihkan arus lalu lintas dua arah secara normal.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis sesuai situasi di lapangan.

"JTT bersama Kepolisian secara konsisten memantau perkembangan volume kendaraan di lapangan. Normalisasi lajur dilakukan secara bertahap seiring kondisi lalu lintas yang semakin kondusif, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," ujar Ria, Senin (30/3).

Meskipun lajur mulai dinormalisasi, JTT tetap menyiagakan seluruh layanan operasional. Pemantauan melalui CCTV real-time dan pusat pengendali informasi terus dilakukan selama 24 jam untuk mengantisipasi dinamika arus balik yang tersisa.

Pihak Jasa Marga tetap mengimbau pengguna jalan untuk tidak lengah. Pastikan beberapa hal berikut sebelum masuk ke jalan tol. Mulai dari cek kondisi mesin dan ban kendaraan agar tetap prima. Lalu, pastikan saldo uang elektronik (e-toll) mencukupi untuk menghindari antrean di gerbang tol. Serta patuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan.