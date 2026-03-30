Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
30 Maret 2026, 11.26 WIB

Arus Balik Melandai, Rekayasa One Way di Tol Palikanci Mulai Dinormalisasi

Ilustrasi penerapan one way pada arus balik Lebaran 2026. (Istimewa)

JawaPos.com-Arus balik Lebaran 2026 mulai menunjukkan tren penurunan volume kendaraan. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kini mulai melakukan normalisasi lajur secara bertahap di Ruas Jalan Tol Palimanan–Kanci (Palikanci) per hari ini, Senin (30/03).

Langkah ini diambil menyusul kondisi lalu lintas yang semakin kondusif setelah sebelumnya sempat diberlakukan rekayasa one way lokal.

Normalisasi ini merupakan kelanjutan dari berakhirnya rekayasa lalu lintas dari KM 263 Ruas Tol Pejagan–Pemalang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama.

Bagi pengendara yang ingin menuju arah Jawa, petugas kini telah menyiapkan pembukaan akses melalui Gerbang Tol Ciperna Barat. Pembukaan ini menjadi bagian penting dari tahapan normalisasi untuk memulihkan arus lalu lintas dua arah secara normal.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis sesuai situasi di lapangan.

"JTT bersama Kepolisian secara konsisten memantau perkembangan volume kendaraan di lapangan. Normalisasi lajur dilakukan secara bertahap seiring kondisi lalu lintas yang semakin kondusif, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," ujar Ria, Senin (30/3).

Meskipun lajur mulai dinormalisasi, JTT tetap menyiagakan seluruh layanan operasional. Pemantauan melalui CCTV real-time dan pusat pengendali informasi terus dilakukan selama 24 jam untuk mengantisipasi dinamika arus balik yang tersisa.

Pihak Jasa Marga tetap mengimbau pengguna jalan untuk tidak lengah. Pastikan beberapa hal berikut sebelum masuk ke jalan tol. Mulai dari cek kondisi mesin dan ban kendaraan agar tetap prima. Lalu, pastikan saldo uang elektronik (e-toll) mencukupi untuk menghindari antrean di gerbang tol. Serta patuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan.

Jika Anda membutuhkan informasi update kondisi lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi One Call Center Jasa Marga di nomor 133 atau memantau melalui aplikasi TRAVOY. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
3,7 Juta Kendaraan Serbu Tol Nusantara Selama Lebaran 2026, Ruas Solo-Jogja Pecah Rekor - Image
Nasional

3,7 Juta Kendaraan Serbu Tol Nusantara Selama Lebaran 2026, Ruas Solo-Jogja Pecah Rekor

31 Maret 2026, 00.06 WIB

Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Jaktim Melonjak 60% Selama Arus Mudik 2026 - Image
Jabodetabek

Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Jaktim Melonjak 60% Selama Arus Mudik 2026

30 Maret 2026, 19.40 WIB

Arus Balik Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Memuncak, Motor Mendominasi Tujuan ke Bali - Image
Nasional

Arus Balik Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Memuncak, Motor Mendominasi Tujuan ke Bali

30 Maret 2026, 19.34 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore