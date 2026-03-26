Konsumsi BBM Naik Drastis Saat Lebaran 2026, Pertamax Series Jadi Pilihan Utama Pemudik

JawaPos.com - BBM keluaran PT Pertamina (Persero), yakni Pertamax Series, tercatat menjadi pilihan favorit masyarakat selama periode arus mudik hingga arus balik Lebaran 2026.

Hal ini terlihat dari meningkatnya konsumsi sejumlah varian Pertamax sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri, jika dibandingkan dengan rata-rata penggunaan harian pada Januari 2026 sebagai periode normal.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa lonjakan konsumsi berbagai produk Pertamax dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2026 menunjukkan tren peningkatan minat masyarakat terhadap bahan bakar berkualitas.

Menurut dia, hal ini tidak lepas dari kebutuhan perjalanan jarak jauh yang menuntut performa kendaraan tetap prima.

“Perjalanan mudik identik dengan jarak tempuh yang panjang dan kondisi lalu lintas yang dinamis. Karena itu, banyak masyarakat memilih Pertamax Series untuk menjaga performa kendaraan tetap optimal selama perjalanan,” kata Baron dalam keterangannya.

Pada 20 Maret 2026 atau H-1 Lebaran yang menjadi salah satu puncak arus mudik, konsumsi Pertamax (RON 92) meningkat sebesar 11,8 persen dibandingkan rata-rata harian pada periode normal.

Di sisi lain, Pertamax Green (RON 95) sebagai produk yang lebih ramah lingkungan mencatat lonjakan permintaan tertinggi, yakni sebesar 94,7 persen dibandingkan konsumsi normal.

Angka ini mencerminkan semakin tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan energi yang lebih bersih.

Sementara itu, Pertamax Turbo yang ditujukan untuk kendaraan dengan spesifikasi performa tinggi juga mengalami peningkatan konsumsi sebesar 34,5 persen dibandingkan rata-rata harian normal.

Baron menambahkan bahwa periode Ramadhan dan Idulfitri memang selalu diiringi dengan peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan mudik maupun berwisata.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina telah memastikan ketersediaan energi selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026 tetap aman.

Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari penambahan stok sejak jauh hari hingga penyediaan layanan tambahan di jalur-jalur utama.