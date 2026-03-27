Risma Azzah Fatin
27 Maret 2026, 16.58 WIB

Penampilan Kim Ji Won yang Lebih Kurus Picu Kekhawatiran Penggemar

JawaPos.com – Penampilan terbaru aktris Korea Selatan Kim Ji-won menjadi sorotan publik setelah menghadiri acara perhiasan di Milan, Italia.

Dilansir dari laman The Chosun Daily pada Jum'at (27/3), Kim Ji Won tampak terlihat jauh lebih kurus dibandingkan penampilannya sebelumnya, sehingga memicu berbagai reaksi dari penggemar.

Kondisi fisiknya tersebut yang terlihat tampak semakin ramping menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Kim Ji-won diketahui berangkat ke Milan melalui Bandara Internasional Incheon pada 22 Maret untuk menghadiri jadwal kegiatan internasional.

Saat keberangkatan, Kim Ji Won tampil santai dengan busana kasual dan memancarkan aura ceria di hadapan media. Penampilannya saat itu masih terlihat segar dan tidak menunjukkan perubahan fisik yang mencolok.

Namun, dua hari kemudian saat menghadiri acara 2026 Bulgari High Jewelry Collection, perubahan pada penampilannya mulai terlihat jelas.

Wajah Kim Ji Won tampak terlihat lebih tirus, sementara tubuhnya terlihat lebih kurus secara keseluruhan. Perbedaan ini langsung menarik perhatian publik dan memicu spekulasi di kalangan penggemar.

Pada acara tersebut, Kim Ji-won mengenakan gaun panjang berwarna biru tua yang menonjolkan garis leher dan bahunya. Tulang selangka yang tampak jelas serta lengan yang terlihat sangat ramping membuat penampilannya semakin disorot.

Banyak pengamat menilai bahwa penurunan berat badannya terlihat signifikan dalam waktu singkat.

Ia juga tampil bersama sejumlah selebritas dunia seperti Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Dua Lipa, Liu Yifei, dan Priyanka Chopra. Meski berada di antara bintang global, Kim Ji-won tetap memancarkan pesona elegan dan percaya diri.

Namun, perhatian publik tetap tertuju pada kondisi tubuhnya yang dianggap terlalu kurus sehingga memicu kekhawatiran tersendiri.

Reaksi penggemar pun beragam, mulai dari pujian atas kecantikannya hingga kekhawatiran terhadap kesehatannya.

Beberapa penggemar menyebutnya tetap menawan, sementara lainnya mempertanyakan perubahan fisik yang drastis tersebut. Di tengah sorotan ini, Kim Ji-won dijadwalkan kembali ke layar kaca melalui drama baru setelah kesuksesan Queen of Tears.

Editor: Setyo Adi Nugroho
