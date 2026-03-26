Bikin Geleng-geleng Kepala, Ini 8 Tipe Orang yang Sering Jadi Sasaran Manipulator

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pasti pernah berinteraksi dengan berbagai tipe orang. Beberapa dari mereka memiliki karakteristik yang membuat mereka lebih mudah dimanfaatkan oleh orang lain, terutama oleh mereka yang memiliki niat manipulatif. Manipulator cenderung memanfaatkan kelemahan atau sifat tertentu pada seseorang untuk keuntungan pribadi, baik itu secara langsung atau tidak langsung.

Dalam artikel ini, melansir Hack Spirit, kita akan membahas delapan tipe orang yang sering menjadi sasaran favorit manipulator menurut psikologi, serta bagaimana mereka bisa terjebak dalam situasi tersebut.

1) People-Pleaser (Terlalu Ingin Menyenangkan Orang Lain)

Orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kebutuhan mereka sendiri, sering menjadi sasaran manipulator.

Sifat ini membuat mereka mudah dipengaruhi karena mereka cenderung tidak ingin mengecewakan atau menolak permintaan orang lain.

2) Orang yang Terlalu Percaya

Mereka yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada orang lain, bahkan pada orang yang baru dikenal, bisa menjadi sasaran empuk bagi manipulator.

Manipulator memanfaatkan rasa percaya ini untuk mengeksploitasi individu tersebut demi keuntungan pribadi.

3) Orang yang Tidak Percaya Diri

Individu yang merasa kurang percaya diri dan memiliki harga diri yang rendah sering kali mencari validasi dari orang lain.

Manipulator sering kali memanfaatkan ketidakamanan ini untuk memanipulasi keputusan atau tindakan orang tersebut.

4) Orang yang Kesepian

Mereka yang merasa kesepian cenderung mencari perhatian dan hubungan emosional dengan orang lain. Manipulator melihat ini sebagai kesempatan untuk menawarkan perhatian palsu dan memanfaatkan perasaan kesepian mereka untuk mengontrol dan mengarahkan tindakan mereka.