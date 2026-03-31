Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 23.58 WIB

Sering Tertawa sampai Wajah Sakit? Ternyata Ini Manfaat Luar Biasanya Menurut Sains!

ILUSTRASI. Sekelompok orang tertawa. (Freepik)

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, Anda mungkin mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal mewah yang rumit. Justru, momen sederhana seperti tertawa terbahak-bahak hingga perut melilit dan wajah terasa sakit adalah kemewahan yang sebenarnya.

Tertawa bukan sekadar reaksi spontan saat mendengar lelucon, melainkan mekanisme pertahanan diri yang krusial untuk menjaga kesehatan mental. Di tengah tumpukan tanggung jawab dan beban hidup yang semakin berat, tawa menjadi jeda yang menyegarkan tubuh sekaligus jiwa Anda.

Banyak orang meremehkan kekuatan tawa, padahal ini adalah obat alami yang paling manjur dan gratis. Semakin dewasa, Anda akan memahami bahwa momen-momen "pecah" bersama orang terdekat adalah investasi kesehatan yang tak ternilai harganya.

Dilansir dari YourTango, Selasa (31/3), tertawa sampai wajah sakit memang obat terbaik yang bisa mengubah suasana hati secara instan. Berikut adalah lima alasan ilmiah dan psikologis mengapa Anda butuh tertawa lebih banyak saat ini.

1. Menghancurkan Mode Stres dengan Cepat

Kita semua membutuhkan "obat" ini karena berbagai alasan, terutama saat merasa buntu dalam menjalani rutinitas. Ketika stres melanda, detak jantung kita biasanya meningkat namun pernapasan justru menjadi pendek dan dangkal, yang berakibat buruk bagi sel-sel tubuh.

Saat kita tertawa, tubuh kita secara otomatis mengambil napas dalam-dalam yang menyebabkan jantung kita berdetak lebih cepat dengan cara yang sehat. Proses ini sangat vital karena memungkinkan tubuh menghirup lebih banyak oksigen segar ke dalam aliran darah.

Pasokan oksigen yang melimpah ini berfungsi meningkatkan fungsi pembuluh darah secara signifikan. Hal ini bukan sekadar perasaan nyaman belaka, melainkan sebuah proses biologis yang membantu otot-otot yang tegang menjadi rileks kembali.

Bahkan, berbagai penelitian medis telah menunjukkan bahwa sering tertawa dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara jangka panjang. Jadi, tertawa bukan hanya soal perasaan senang, tapi juga soal menjaga jantung Anda tetap kuat.

