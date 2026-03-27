Tempe Popcorn Sambal Matah Kecombrang, Renyah Pedas Aromatik

JawaPos.com - Kalau kamu bosan dengan olahan tempe yang itu-itu saja, Tempe Popcorn Sambal Matah Kecombrang ini wajib banget dicoba. Inovasi sederhana tapi hasilnya luar biasa, tempe yang digoreng crispy dipadukan dengan sambal matah segar yang wangi dan pedas.





Terinspirasi dari resep @siva_justine, menu ini cocok jadi camilan, lauk pendamping, atau bahkan ide jualan kekinian. Rasanya kompleks: gurih, pedas, segar, dan sedikit citrusy dari jeruk.



Bahan Tempe Popcorn

1/2 papan tempe

2 sdm bawang putih bubuk

2 sdt kaldu ayam bubuk

1/2 sdt kunyit bubuk

1/2 sdt ketumbar bubuk

1/2 sdt garam

1/4 sdt lada

30 gram breadcrumbs

1 sdm maizena

Air secukupnya

Minyak untuk menggoreng



Bahan Sambal Matah Kecombrang

15 siung bawang merah

1 batang serai

5-7 cabai rawit merah

4 lembar daun jeruk

Kecombrang (bunga honje), iris tipis

Terasi bakar

Air jeruk nipis

1 sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk

Minyak kelapa secukupnya



Cara Membuat Tempe Popcorn

1. Potong tempe kecil-kecil berbentuk dadu agar mudah dimakan seperti popcorn.

2. Campurkan bawang putih bubuk, kaldu, kunyit, ketumbar, garam, lada, dan sedikit air hingga menjadi adonan bumbu.

3. Masukkan tempe ke dalam adonan, lalu balurkan dengan campuran breadcrumbs dan maizena.

4. Goreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan crispy. Angkat dan tiriskan.



Cara Membuat Sambal Matah Kecombrang

1. Iris tipis semua bahan seperti bawang merah, cabai, serai, daun jeruk, dan kecombrang.

2. Campurkan dalam wadah, lalu tambahkan terasi bakar, garam, dan kaldu.

3. Siram dengan minyak kelapa panas agar aromanya keluar, lalu beri perasan jeruk nipis untuk rasa segar.

4. Aduk rata dan sambal siap digunakan.

5. Sajikan tempe popcorn di atas piring, lalu beri sambal matah kecombrang di atasnya atau di samping sebagai cocolan.



Menu ini paling enak dinikmati saat hangat agar tekstur tempe tetap renyah.



Tempe popcorn ini punya tekstur crispy di luar dan lembut di dalam. Bumbunya gurih dan sedikit rempah.

Sementara sambal matah kecombrang memberikan sensasi pedas segar dengan aroma khas yang wangi dan berbeda dari sambal biasa.



Gunakan tempe yang tidak terlalu tua agar teksturnya tidak keras. Pastikan minyak cukup panas saat menggoreng agar hasilnya renyah.



Untuk sambal, gunakan minyak panas agar rasa dan aroma lebih keluar maksimal.



Menu ini cocok banget jadi camilan santai, teman makan nasi, atau bahkan ide jualan street food modern.



Dengan tampilan yang menarik dan rasa yang unik, Tempe Popcorn Sambal Matah Kecombrang dijamin bisa menarik perhatian.