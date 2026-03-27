Simak! Resep Rahasia Sup Tomat Daging Iris ala Devina Hermawan, Gurih Segar Bikin Ketagihan! 

JawaPos.com - Sup tomat daging iris menjadi salah satu hidangan rumahan yang selalu berhasil menggugah selera, terutama saat disajikan hangat di tengah cuaca yang tidak menentu.

Perpaduan rasa gurih dari daging dengan kesegaran alami tomat menciptakan cita rasa yang seimbang dan menenangkan.

Tak heran jika menu ini kerap menjadi favorit banyak keluarga karena selain lezat, juga mudah dibuat dengan bahan yang sederhana.

Menariknya, resep sup tomat daging iris ala Devina Hermawan menghadirkan sentuhan berbeda yang membuat rasanya semakin istimewa.

Dengan teknik memasak yang tepat serta pemilihan bumbu yang pas, hidangan ini mampu menghasilkan kuah yang kaya rasa, segar, dan tidak membosankan. Rahasia inilah yang membuat banyak orang penasaran dan ingin mencoba sendiri di rumah.

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan resep rahasia sup tomat daging iris yang praktis namun tetap menggugah selera.

Tak hanya itu, akan dibahas juga tips memasak agar daging tetap empuk dan kuah sup terasa lebih nikmat. Simak ulasan lengkapnya dan siapkan diri Anda untuk menghadirkan hidangan spesial yang bisa membuat siapa saja ketagihan.

Dikutip dari YouTube Devina Hermawan, kunci kelezatan sup tomat ini terletak pada marinasi daging menggunakan pasta tomat dan kecap, sehingga rasa gurih dan segarnya lebih meresap ke dalam kuah.

Resep Sup Tomat Daging Iris (untuk 10 porsi)

Bahan Marinasi Daging

1. 250 gr daging slice

2. 1 sdm kecap asin

3. 1 sdm kecap inggris

4. 2 sdm pasta tomat