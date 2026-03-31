Tempe Bakar Manis Gurih, Olahan Sederhana yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Tempe dikenal sebagai salah satu bahan makanan khas Indonesia yang murah, bergizi, dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu variasi yang patut dicoba adalah tempe bakar dengan bumbu manis gurih yang meresap hingga ke dalam.

Berbeda dengan tempe goreng biasa, olahan ini menawarkan cita rasa yang lebih kompleks dengan tekstur luar yang sedikit kering namun tetap lembut di bagian dalam.



Tempe bakar menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin menikmati hidangan sederhana tapi tetap terasa spesial. Dengan perpaduan bumbu rempah, kecap manis, dan air kelapa, rasa yang dihasilkan cenderung legit, sedikit pedas, dan sangat menggugah selera. Tidak heran jika banyak orang mulai beralih ke menu ini sebagai alternatif lauk sehari-hari.



Selain enak, tempe juga dikenal kaya akan protein nabati yang baik untuk tubuh. Hal ini membuat tempe bakar tidak hanya lezat, tetapi juga bernilai gizi tinggi dan cocok untuk berbagai kalangan.



Bahan Tempe Bakar

3 siung bawang putih

2 siung bawang merah

2 cabai merah besar

2 cabai rawit

1 butir kemiri

1 lembar daun jeruk

1 sdm gula merah

300 ml air kelapa

1/2 sdt garam

1 sdt kaldu bubuk

1 pouch kecap manis

1 sdt margarin

Tempe secukupnya



Cara Membuat Tempe Bakar

1. Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan kemiri hingga menjadi bumbu halus.

2. Tumis bumbu halus bersama daun jeruk hingga harum dan matang.

3. Tambahkan air kelapa, gula merah, garam, dan kaldu bubuk, lalu aduk hingga tercampur rata.

4. Masukkan kecap manis dan aduk kembali hingga bumbu sedikit mengental.

5. Masukkan potongan tempe ke dalam bumbu, lalu masak hingga meresap.

6. Panggang tempe di atas teflon atau alat bakar sambil diolesi margarin hingga bagian luar sedikit karamelisasi.



Salah satu kunci kelezatan tempe bakar terletak pada penggunaan air kelapa sebagai campuran bumbu. Air kelapa memberikan rasa manis alami yang lebih ringan dibandingkan gula biasa, sekaligus membantu bumbu meresap lebih dalam ke dalam tempe. Ditambah dengan kecap manis, rasa legit yang dihasilkan menjadi semakin kuat dan khas.



Selain itu, proses memasak tempe di dalam bumbu sebelum dibakar juga menjadi faktor penting. Tahapan ini memungkinkan bumbu meresap sempurna, sehingga saat dibakar, rasa tidak hanya berada di permukaan tetapi hingga ke bagian dalam tempe.

Teknik pembakaran juga tidak kalah penting. Menggunakan api sedang akan membantu menghasilkan permukaan yang sedikit karamel tanpa membuat tempe gosong. Hasil akhirnya adalah tempe dengan aroma smoky yang menggoda dan rasa yang lebih dalam.

Tempe bakar bukan hanya cocok untuk menu sehari-hari, tetapi juga memiliki potensi sebagai ide jualan. Dengan bahan yang ekonomis dan proses yang tidak terlalu rumit, hidangan ini bisa memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan.



Dari segi rasa, tempe bakar cenderung disukai banyak orang karena perpaduan manis, gurih, dan sedikit pedas yang seimbang. Selain itu, tampilannya yang mengilap karena kecap juga membuatnya terlihat lebih menarik saat disajikan.



Menu ini juga fleksibel untuk dikombinasikan dengan berbagai pelengkap seperti nasi hangat, sambal, atau lalapan. Hal ini membuatnya semakin mudah diterima oleh berbagai selera.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @lelystaste, “Punya tempe jangan digoreng terus, coba deh tempe bakar. Enak banget, legit, manis gurih, bumbunya meresap.”