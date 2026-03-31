Kwetiau Kuah Daging Kecap, Hangat, Gurih, dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Kwetiau kuah daging kecap adalah salah satu hidangan sederhana yang punya cita rasa khas dan cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau ketika ingin makanan berkuah yang ringan tapi tetap mengenyangkan.

Perpaduan kwetiau yang lembut dengan kuah gurih serta topping daging kecap menciptakan sensasi rasa yang seimbang antara manis, asin, dan sedikit umami.



Berbeda dengan kwetiau goreng, versi kuah ini cenderung lebih ringan di perut namun tetap kaya rasa. Kuah bening yang dipadukan dengan bawang putih dan lada memberikan aroma harum yang khas, sementara daging kecap menjadi pelengkap utama yang menambah kedalaman rasa.



Menariknya, menu ini juga cukup fleksibel. Kamu bisa menambahkan berbagai topping sesuai selera, seperti bakso ikan, sayuran, atau chili oil untuk sensasi pedas. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, kwetiau kuah daging kecap bisa jadi pilihan menu rumahan yang praktis tapi tetap spesial.



Bahan Kwetiau Kuah

200 gram kwetiau basah (rebus sebentar)

Daging Kecap

150 gram daging cincang

4 siung bawang putih

Daun bawang secukupnya

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap manis

1 sdm minyak wijen

1/4 sdt lada bubuk



Bahan Kuah

3 siung bawang putih cincang

300 ml air

Daun bawang

Bakso ikan (opsional)

1/2 sdt lada bubuk

Garam dan kaldu bubuk secukupnya

Pelengkap

Pokcoy

Daun bawang

Bawang putih goreng

Chili oil



Cara Membuat Kwetiau Kuah Daging Kecap

1. Rebus kwetiau basah sebentar hingga lunak, lalu tiriskan.

2. Tumis bawang putih hingga harum, kemudian masukkan daging cincang.

3. Tambahkan saus tiram, kecap manis, minyak wijen, dan lada bubuk, lalu masak hingga daging matang dan bumbu meresap.

4. Untuk kuah, tumis bawang putih cincang hingga wangi, lalu tuangkan air dan masak hingga mendidih.

5. Tambahkan lada bubuk, garam, kaldu bubuk, serta bakso ikan jika digunakan.

6. Masukkan daun bawang dan masak sebentar hingga kuah siap disajikan.

7. Tata kwetiau dalam mangkuk, siram dengan kuah panas, lalu tambahkan topping daging kecap dan pelengkap sesuai selera.





Salah satu daya tarik hidangan ini adalah keseimbangan rasanya. Kuah yang ringan namun gurih berpadu sempurna dengan daging kecap yang sedikit manis dan kaya bumbu. Kombinasi ini membuat hidangan terasa tidak enek, sehingga cocok dinikmati dalam porsi besar sekalipun.



Selain itu, tekstur kwetiau yang lembut juga menjadi nilai tambah. Saat disiram kuah panas, kwetiau menyerap rasa sehingga setiap gigitan terasa lebih nikmat. Ditambah dengan topping seperti bawang goreng dan chili oil, hidangan ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, mulai dari yang ringan hingga pedas.



Menu ini juga cocok untuk berbagai situasi, baik sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam. Bahkan, banyak orang menjadikannya sebagai comfort food karena sensasi hangat dari kuahnya yang menenangkan.



Kwetiau kuah daging kecap memiliki potensi besar sebagai menu jualan karena bahan-bahannya mudah didapat dan proses pembuatannya relatif cepat. Selain itu, hidangan berkuah cenderung disukai banyak orang karena terasa lebih ringan namun tetap mengenyangkan.



Dari segi tampilan, kwetiau kuah terlihat sederhana namun tetap menarik, terutama dengan tambahan topping yang berwarna kontras. Hal ini bisa menjadi nilai jual tambahan jika dikemas dengan baik.



Dengan sedikit inovasi, seperti menambahkan varian pedas atau topping ekstra, menu ini bisa menjadi pilihan usaha kuliner yang menjanjikan.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dilansir dari @rhiniewidya, “Kwetiau kuah daging kecap ini simpel tapi rasanya gurih dan cocok banget buat menu hangat di rumah.”