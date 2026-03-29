Kaya Manfaat, Intip 3 Manfaat Kiwi Ini Berdasarkan Waktu Konsumsinya

1. Mengonsumsi kiwi di pagi hari baik untuk kesehatan imun
Kiwi adalah salah satu buah yang sangat kaya akan vitamin C, bahkan kandungannya bisa lebih tinggi dibandingkan banyak buah citrus seperti jeruk.
Vitamin C merupakan nutrisi penting yang membantu tubuh menjaga sistem kekebalan tetap kuat, karena vitamin ini bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan.
Antioksidan sendiri berfungsi untuk menangkal radikal bebas, yaitu zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya penyakit seperti diabetes dan gangguan autoimun.
Dengan mengonsumsi kiwi di pagi hari, tubuh bisa mendapatkan asupan vitamin C yang langsung bekerja mendukung imun, sehingga Anda akan merasa lebih fit dan bertenaga sejak awal hari.
Selain itu, kiwi juga memberikan hidrasi dan energi yang cepat, sehingga cocok untuk dikonsumsi di pagi hari atau setelah melakukan olahraga pagi karena dapat membantu memulihkan tenaga dan membuat tubuh lebih segar.2. Mengonsumsi kiwi satu jam sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur
Mengonsumsi dua buah kiwi sebelum waktu tidur ternyata bisa membantu seseorang tidur lebih cepat dan mengurangi kemungkinan terbangun di tengah malam.
Efek ini juga dapat membuat durasi tidur menjadi lebih panjang dan lebih berkualitas secara keseluruhan.
Salah satu alasan kiwi memiliki manfaat
seperti ini adalah karena buah ini mengandung serotonin, yaitu zat kimia alami dalam tubuh yang berperan besar dalam mengatur siklus tidur.
Ketika kadar serotonin cukup, tubuh lebih mudah merasa rileks dan siap untuk tidur. Selain serotonin, kiwi juga memiliki kandungan antioksidan yang dipercaya ikut mendukung kualitas tidur yang lebih baik.
Karena itu, makan kiwi kurang lebih satu jam sebelum tidur bisa menjadi kebiasaan yang membantu tubuh untuk lebih mudah tidur dengan nyenyak dan menenangkan.3. Kiwi bisa dikonsumsi kapan saja karena baik untuk pencernaan
Kiwi memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, dan serat ini sangat penting untuk menjaga fungsi pencernaan tetap lancar.
Serat dapat membantu memperlancar pergerakan usus dan membuat proses pencernaan makanan menjadi lebih teratur.
Selain serat, kiwi juga mengandung enzim khusus bernama actinidin. Enzim ini memiliki kemampuan untuk membantu memecah berbagai jenis protein, termasuk protein hewani dan gluten.
Karena kemampuan ini, kiwi dapat membantu meringankan masalah pencernaan.
Kiwi juga terbukti bermanfaat bagi orang yang mengalami sembelit, karena mengonsumsi dua buah kiwi setiap hari bisa membantu BAB tetap lancar.
Karena manfaat-manfaat inilah, kiwi dapat dikonsumsi kapan saja sepanjang hari untuk mendukung pencernaan yang sehat.