Avengers Doomsday dan Dune Part Three Dipastikan Rilis pada Tanggal yang Sama

JawaPos.com – Film Dune: Part Three dan Avengers: Doomsday dipastikan akan tayang pada tanggal rilis yang sama, yakni 18 Desember 2026.

Dilansir dari laman The Hollywood Reporter pada Jum'at (27/3), Kepastian ini muncul setelah kedua studio tetap mempertahankan jadwal yang telah diumumkan sebelumnya.

Situasi ini menciptakan persaingan besar di industri perfilman global menjelang musim liburan akhir tahun.

Pihak Warner Bros. bersama Legendary lebih dahulu menetapkan tanggal rilis untuk “Dune: Part Three”. Sementara itu, Disney dan Marvel tetap memilih mempertahankan tanggal yang sama untuk “Avengers: Doomsday”.

Keputusan ini membuat dua film blockbuster tersebut akan bersaing langsung di bioskop pada hari yang sama.

Kondisi ini dinilai tidak biasa karena kedua film memiliki target penonton yang relatif serupa. Berbeda dengan fenomena “Barbenheimer” pada 2023 lalu, kedua film ini sama-sama mengusung genre epik dan daya tarik visual besar. Hal tersebut berpotensi membagi jumlah penonton secara signifikan di minggu awal penayangan.

Selain itu, persaingan juga akan terjadi dalam perebutan layar premium seperti IMAX. “Dune: Part Three” dikabarkan telah mengamankan penayangan eksklusif di layar IMAX selama beberapa minggu.

Situasi ini berpotensi membuat “Avengers: Doomsday” kehilangan sebagian peluang pendapatan dari format layar premium tersebut.

Meski demikian, pelaku industri bioskop melihat kondisi ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, kehadiran dua film besar dapat meningkatkan jumlah penonton secara keseluruhan selama musim liburan.

Di sisi lain, distribusi layar dan jadwal tayang menjadi lebih kompleks karena banyaknya film besar lain yang juga dirilis pada periode yang sama.

Sejumlah pengamat menilai bahwa periode menjelang Natal memang menjadi waktu ideal untuk perilisan film besar. Penonton cenderung memiliki waktu luang lebih banyak sehingga memungkinkan menonton lebih dari satu film.