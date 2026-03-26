Siap Masuk Indonesia? Isuzu D-Max EV Resmi Dirilis, Spesifikasinya Bikin Penasaran

JawaPos.com - Isuzu Motors akhirnya memperkenalkan secara resmi kendaraan niaga listrik terbarunya, Isuzu D-Max EV, di pasar Thailand. Model ini menjadi langkah penting Isuzu dalam memasuki segmen kendaraan komersial berbasis listrik yang terus berkembang.

Diproduksi di fasilitas Samrong, Thailand, pick up listrik ini dibanderol sekitar 1,591 juta baht dan sudah termasuk paket perawatan berkala selama 5 tahun atau hingga 100.000 kilometer.

Performa Tangguh dengan Sistem Motor Ganda

Isuzu D-Max EV dibekali dua motor listrik yang terpasang di bagian depan dan belakang, menghadirkan sistem penggerak empat roda (AWD). Motor depan menghasilkan tenaga 58 hp dengan torsi 108 Nm, sementara motor belakang menyumbang tenaga lebih besar yakni 132 hp dan torsi 217 Nm.

Secara keseluruhan, kendaraan ini mampu menghasilkan tenaga gabungan hingga 190 hp dengan torsi puncak mencapai 325 Nm, memberikan performa yang cukup bertenaga untuk kebutuhan operasional maupun aktivitas berat.

Sumber energi, D-Max EV menggunakan baterai lithium-ion berkapasitas 66,9 kWh. Dengan kapasitas tersebut, kendaraan ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 331 kilometer dalam sekali pengisian daya berdasarkan standar NEDC.

Dalam hal performa, pick up ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu sekitar 10,1 detik, dengan kecepatan maksimum lebih dari 130 km/jam.

Dimensi dan Desain Tetap Tangguh

Secara dimensi, Isuzu D-Max EV memiliki radius putar minimum 6,1 meter, ground clearance 210 mm, serta bobot kosong mencapai 2.350 kg. Karakter tangguh khas kendaraan niaga tetap dipertahankan.

Dari sisi tampilan, desainnya masih menyerupai versi diesel. Perbedaan utama terlihat pada bagian gril depan yang tertutup serta aksen biru muda yang menegaskan identitas sebagai kendaraan listrik.

Pengisian daya, kendaraan ini mendukung dua metode:

AC charger 11 kW: pengisian penuh sekitar 10 jam

DC fast charging 50 kW: pengisian dari 20% ke 80% hanya sekitar 1 jam.

Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna, baik untuk penggunaan harian maupun operasional bisnis.

Jadwal Peluncuran dan Ekspansi Global

Isuzu berencana mulai memasarkan D-Max EV di Thailand pada pertengahan 2026. Setelah itu, model ini akan diperluas ke berbagai pasar global, termasuk kawasan Asia Tenggara, Eropa, hingga Australia.