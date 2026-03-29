M Shofyan Dwi Kurniawan
29 Maret 2026, 20.42 WIB

Tuchel Blak-blakan: Peluang Maguire ke Piala Dunia 2026 Masih Tipis

Aksi Harry Maguire saat di lapangan bersama Manchester United. (Dok. @harrymaguires93)

JawaPos.com - Thomas Tuchel tampaknya tidak ingin memberi harapan palsu. Meski Harry Maguire tampil cukup solid dalam laga comeback-nya bersama timnas Inggris, sang pelatih tetap menegaskan bahwa posisi bek tengah itu belum benar-benar aman.

Dalam laga persahabatan melawan Uruguay yang berakhir 1-1, Maguire akhirnya kembali merasakan seragam Inggris setelah absen selama 18 bulan. Ia bahkan dipercaya mengenakan ban kapten di babak kedua dan tampil cukup meyakinkan.

Namun, melansir ESPN, penampilan itu rupanya belum cukup untuk menggeser urutan di benak Tuchel.

"Saya mendapatkan persis seperti yang saya pikirkan, permainan bek tengah yang solid," kata Tuchel.

"Itulah yang dia lakukan. Sangat bagus dalam mengontrol bola, sangat tenang, kuat dalam duel udara, dan menjadi andalan dalam situasi bola mati."

Masih di Belakang Pesaing

Meski memberikan pujian, Tuchel secara terang-terangan mengakui bahwa Maguire masih berada di belakang beberapa nama lain dalam hierarki bek tengah Inggris.

"Saya belum berubah pikiran, tetapi saya melihat pemain lain yang saya sukai untuk menjadi starter bagi kami, saya melihat pemain lain dengan profil yang berbeda."

"Saya melihat Ezri Konsa di depan, saya melihat Marc Guehi di depan. Itu bukan rahasia."

"Saya melihat Trevor Chalobah sedikit lebih unggul darinya dalam hal mobilitas."

"Juga John Stones, tetapi dia mengalami cedera, jadi dia perlu datang ke kamp pelatihan."

Dengan kata lain, Maguire saat ini bisa dibilang berada di posisi kelima. Situasi yang jelas tidak ideal, apalagi jika berbicara soal slot terbatas menuju Piala Dunia.

Tetap Jadi Opsi, Tapi...

Meski peluangnya terlihat tipis, Tuchel tidak sepenuhnya menutup pintu. Ia tetap melihat Maguire sebagai pemain yang bisa memberikan kontribusi penting, terutama dalam situasi tertentu di turnamen besar.

"Dia akan tetap bersama kami."

