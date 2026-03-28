5 Cara Menjaga Silaturahmi Usai Idul Fitri Bersama WhatsApp

JawaPos.com - Momen mudik telah usai, koper sudah kembali rapi, dan hangatnya kebersamaan saat Lebaran perlahan menjadi kenangan. Meski begitu, berakhirnya libur Idul Fitri bukan berarti kedekatan dengan keluarga dan sahabat ikut memudar.

5 fitur chat di WhatsApp ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga hubungan tetap erat setelah Hari Raya!

1. Bangkitkan Lagi Nuansa Lebaran Lewat Berbagi Momen

Status WhatsApp bisa tetap hidup meski rutinitas sudah kembali berjalan. Anda bisa membagikan foto atau video kenangan Lebaran, lalu menambahkan pertanyaan ringan untuk memancing interaksi, seperti makanan favorit saat Hari Raya. Tambahkan musik dan stiker agar suasana tetap terasa hangat.

Selain itu, Anda juga bisa membuat stiker teks dari momen atau candaan khas keluarga selama Lebaran. Cara ini sederhana namun mampu menghadirkan nuansa personal dan menghidupkan percakapan di grup.

Untuk sentuhan yang lebih kreatif, manfaatkan fitur Meta AI guna membuat ucapan yang lebih unik atau mengubah foto menjadi animasi, sehingga pesan yang dikirim terasa lebih berkesan.

2. Susun Rencana untuk Bertemu Lagi

Rasa rindu sering muncul setelah momen kebersamaan berakhir. Agar tidak hanya menjadi wacana, segera buat rencana pertemuan berikutnya di grup chat. Gunakan fitur pengingat agar semua anggota dapat menyesuaikan waktu.

Anda juga bisa menjadwalkan panggilan video sebagai ajang temu virtual. Dengan menentukan waktu sejak awal, komunikasi tetap terjaga meski terpisah jarak.

3. Jaga Keseruan Interaksi di Grup

Buat suasana grup keluarga lebih hidup dengan menambahkan label atau peran unik pada anggota, seperti “Koordinator Liburan” atau “Ahli Meme Keluarga” dengan menggunakan fitur Tag Anggota. Fitur ini bisa menambah keseruan sekaligus mempererat interaksi.

Selain itu, kirimkan video singkat secara spontan ketika menemukan hal yang mengingatkan pada keluarga. Format video singkat membuat pesan terasa lebih ekspresif dibanding teks biasa.

4. Hadirkan ‘Pelukan Digital’ Meski Berjauhan

Berbagi momen kini tidak terbatas pada foto statis. Anda dapat mengirim foto bergerak atau live photo yang menangkap suara dan suasana secara lebih nyata, sehingga kenangan terasa lebih hidup.