Antara
30 Maret 2026, 14.38 WIB

Dirlantas Polda Jabar Sebut Angka Kecelakaan Arus Mudik dan Balik Lebaran Turun 76 Persen

Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol. Raydian Kokrosono saat meninjau arus balik di Rest Area KM 62 Tol Jakarta-Cikampek. (ANTARA/Ali Khumaini)

JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat mencatat penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Penurunan angka kecelakaan hingga 76 persen," kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol. Raydian Kokrosono saat meninjau arus balik di Rest Area KM 62 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Minggu (30/3).

‎Berdasarkan data statistik kepolisian, jumlah kejadian kecelakaan di wilayah hukum Polda Jabar pada tahun 2026 menurun tajam sebesar 76 persen. Tercatat hanya ada 93 kejadian, jauh berkurang dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 383 kejadian.

‎Kabar baik juga datang dari angka fatalitas. Korban meninggal dunia turun sebesar 89 persen, dari 121 orang pada tahun lalu menjadi 13 orang pada tahun ini. Penurunan serupa juga terjadi pada kategori luka berat (turun 46 persen) dan luka ringan (turun 73 persen).

‎"Alhamdulillah, ini berkat doa dan partisipasi seluruh masyarakat yang mau mengikuti aturan dan arahan petugas di lapangan," katanya. 

Sementara itu, hingga Minggu malam (29/3), pantauan arus balik lebaran menunjukkan tren kepadatan yang mulai melandai. 

Data traffic counting dari arah Jawa Tengah menunjukkan penurunan intensitas kendaraan di bawah 2.500 unit per jam. Meski demikian, rekayasa lalu lintas seperti one way dari Jawa Tengah menuju Jakarta tetap diberlakukan secara situasional.

‎Di jalur arteri, khususnya wilayah Cirebon, sempat terjadi perlambatan akibat imbas sistem one way di tol dan adanya aktivitas masyarakat lokal. Namun petugas memastikan tidak ada kemacetan total karena penyiagaan personel di titik-titik rawan seperti Simpang Buntet.

Dirlantas menekankan pentingnya penggunaan fasilitas rest area. Berdasarkan pantauan aplikasi Jasa Marga, kapasitas parkir di jalur A dan B masih mencukupi untuk menampung pemudik yang ingin beristirahat.

‎"Kami berpesan kepada masyarakat, tolong manfaatkan rest area. Jangan paksakan mengemudi saat lelah. Jika rest area penuh, kami akan kawal dan atur di bahu jalan demi kemanusiaan, agar masyarakat tetap aman," tambahnya.

‎Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus menarik arus kendaraan secara maksimal, guna memastikan roda tetap berputar dan masyarakat dapat kembali ke Jakarta dengan lancar. 

Editor: Bintang Pradewo
Artikel Terkait
Ketika Terjadi Kecelakaan Motor dan Bus, Polisi Berpihak ke Siapa? - Image
Nasional

Ketika Terjadi Kecelakaan Motor dan Bus, Polisi Berpihak ke Siapa?

19 November 2025, 00.56 WIB

Ketika Terjadi Kecelakaan Motor dan Bus, Polisi Berpihak ke Siapa ? - Image
Otomotif

Ketika Terjadi Kecelakaan Motor dan Bus, Polisi Berpihak ke Siapa ?

19 November 2025, 00.35 WIB

3,7 Juta Kendaraan Serbu Tol Nusantara Selama Lebaran 2026, Ruas Solo-Jogja Pecah Rekor - Image
Nasional

3,7 Juta Kendaraan Serbu Tol Nusantara Selama Lebaran 2026, Ruas Solo-Jogja Pecah Rekor

31 Maret 2026, 00.06 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

