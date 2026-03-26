Siaga di Hari Raya, Kilang Balikpapan Tetap Beroperasi Normal Saat Periode Idulfitri

JawaPos.com - Di saat sebagian besar masyarakat merayakan Idulfitri 1447 Hijriah bersama keluarga, aktivitas di kilang PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Refinery Unit (RU) Balikpapan tetap berjalan normal. Hal ini terlihat saat jajaran manajemen PT PPN RU Balikpapan melakukan kunjungan ke area operasional usai pelaksanaan Salat Idulfitri di Lapangan Merdeka Balikpapan (21/3). Terpantau operasional kilang terus dijaga untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan andal bagi masyarakat terutama untuk momen Idul Fitri.

“Operasional kilang tetap berjalan normal selama Idul Fitri sebagai wujud komitmen kami dalam menjaga ketahanan pasokan energi bagi masyarakat,” ungkap Area Manager Communication, Relations & CSR PT PPN RU Balikpapan, Dodi Yapsenang.

Di balik operasional yang tetap berjalan tersebut, para pekerja kilang tetap siaga di area kerja, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Para pekerja PT PPN RU Balikpapan memastikan setiap proses produksi energi berlangsung optimal, meskipun harus merayakan hari raya jauh dari keluarga.

Sebagai bentuk apresiasi, jajaran manajemen PT PPN RU Balikpapan turut hadir langsung ke area operasional untuk menyapa para pekerja selepas Salat Idul Fitri. Kunjungan tersebut menjadi wujud perhatian sekaligus dukungan moril bagi para pekerja yang tetap berada di garis depan operasional.

Dodi menambahkan, dedikasi para pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan operasional kilang, terutama pada momen krusial seperti Idul Fitri.

“Kami sangat mengapresiasi dedikasi para pekerja yang tetap menjalankan tugas di hari raya. Semangat pengabdian ini menjadi kekuatan utama dalam memastikan operasional tetap andal serta kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi,” tambahnya.

Dodi juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran operasional Kilang Balikpapan. “Kami juga berterima kasih pada masyarakat sekitar kilang yang turut menjaga kondusifitas selama malam takbiran. Masyarakat ikut berjaga agar tidak ada yang menyalakan kembang api ke arah kilang serta aktifitas berbahaya lainnya. Keandalan kilang tentunya juga berkat dukungan seluruh stakeholder,” ucap Dodi.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dalam sambutannya pada pelaksanaan Salat Idul Fitri juga menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan operasional sektor energi sebagai penopang kehidupan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa peninjauan terhadap Kilang Pertamina di Balikpapan terus dilakukan guna memastikan operasional tetap maksimal sebagai penopang energi nasional.