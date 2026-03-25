Tazkia Royyan Hikmatiar
25 Maret 2026, 20.06 WIB

Viral Anak Foto di Atas Lokomotif Kereta Api Ditemani Masinis, Impian Banyak Pria!

Momen saat anak viral di Instagram setelah difotokan ayahnya di gerbong kabin bersama masinis KAI. (Instagram @fuadihassan)

JawaPos.com - Sebuah momen sederhana antara seorang anak dan masinis kereta mendadak viral di media sosial.

Video tersebut memperlihatkan seorang anak kecil berpose di bagian luar kabin lokomotif sambil memberi hormat, ditemani seorang masinis yang tersenyum dari dalam ruang kemudi.

 

Dalam video yang diunggah akun Instagram @fuadihassan itu, mulanya terlihat sang ayah mengangkat anaknya ke bagian luar gerbong kabin KAI.

Melihat itu, sang masinis dengan senyum merekah memberikan topinya kepada anak tersebut.

Persitiwa sederhana ini sontak menarik perhatian warganet karena dianggap hangat dan penuh makna.

Banyak warganet mengaku iri sekaligus terharu karena pengalaman seperti itu menjadi impian masa kecil yang tidak semua orang bisa rasakan. Hingga kini, unggahan tersebut sudah dilihat hingga 11 juta orang di Instagram.

Unggahan ini ramai setelah dibagikan oleh akun Instagram Instagram milik Fuadi Hassan. Dalam keterangannya, ia mengungkap cerita di balik video tersebut yang ternyata penuh kebetulan menarik.

Ia menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi saat dirinya melakukan perjalanan dari Solo menuju Semarang.

Saat itu, ia hanya berniat membuat video biasa untuk Instagram Story, hingga tiba-tiba menangkap momen si anak yang sedang berfoto dengan masinis.

“Gue refleks fokus di situ dong, karena dalam hati tuh sebenarnya gue juga pengen. Di video itu pun gue juga ngomong sebenarnya gue juga pengen,” ujarnya, dikutip Rabu (25/4).

Fuadi juga menyoroti reaksi orang-orang di sekitar lokasi. Ia melihat banyak pria dewasa yang ikut memperhatikan momen tersebut dari kejauhan.

Menurutnya, mereka kemungkinan memiliki keinginan yang sama, namun urung melakukannya karena faktor usia.

“Di belakang gue tuh banyak mas-mas seumuran gue yang ngerubungin. Gue yakin mereka juga pengen sih sebenarnya, cuma sadar umur aja,” ungkapnya.

Editor: Bayu Putra
