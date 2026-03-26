HomeJabodetabek
Antara
27 Maret 2026, 02.12 WIB

Warga Minta Pemkot Jaktim Perbaiki Jalan Ambles di Pulogadung

Jalan amblas di Kayu Mas Utara di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (26/3/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

JawaPos.com - Warga di kawasan Jalan Kayu Mas Utara, Pulogadung, Jakarta Timur, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera memperbaiki jalan ambles yang terjadi sejak sepekan terakhir agar tidak menghambat mobilitas pengendara yang hendak melintas.

"Harapan saya semoga jalanan yang udah amblas ini segera diperbaiki, soalnya bahaya buat kita," kata Kasiyah, warga RT 11/RW 03 Pulogadung, Jakarta Timur, yang ditemui di lokasi, Kamis (26/3).

Menurut Kasiyah, kondisi jalan yang rusak parah ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Hingga kini, jalan tersebut belum dapat dilalui mobil. Bahkan, pengendara motor pun hanya bisa melintas secara terbatas di sisi jalan yang tersisa.

Kasiyah khawatir kondisi ini dapat memicu kecelakaan jika tidak segera ditangani. Apalagi, kondisi jalan sudah sangat mengkhawatirkan karena diduga telah berlubang dan rapuh.

"Sudah parah, di bawahnya itu seperti bolong-bolong. Takutnya kalau dilewati malah tambah amblas," ujar Kasiyah.

Warga juga berinisiatif memasang pagar pembatas dan tanda peringatan di sekitar lokasi untuk mencegah dan memperingatkan kendaraan yang hendak melintas guna menghindari risiko kecelakaan.

"Sudah dipagari, supaya tidak ada yang lewat. Kalau dipaksakan, bahaya," ucap Kasiyah.

Menurut Kasiyah, amblesnya jalan itu mengganggu mobilitas warga. Banyak pengendara yang terpaksa memutar balik karena tidak dapat melintasi jalan tersebut, terutama kendaraan roda empat.

"Mobil sudah tidak bisa lewat, jadi orang-orang pada putar balik. Aktivitas jadi terganggu," ucap Kasiyah.

Selain itu, warga khawatir jika kondisi jalan terus dibiarkan tanpa perbaikan berpotensi memperparah kerusakan, terutama saat curah hujan tinggi.

Warga mengaku telah melaporkan kejadian ini kepada pihak Kelurahan Pulo Gadung. Petugas dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga disebut telah beberapa kali datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Namun, hingga beberapa hari setelah kejadian, belum terlihat adanya perbaikan yang dilakukan. Warga lainnya, Kasan, 46, meminta pemerintah kota dapat meningkatkan pemeliharaan rutin jalan guna mencegah kerusakan jalan sebelum ambles.

"Kalau sering dicek mungkin bisa ketahuan lebih cepat, jadi tidak sampai amblas begini," kata Kasan.

Editor: Bintang Pradewo
