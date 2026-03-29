Ryandi Zahdomo
30 Maret 2026, 04.38 WIB

Pabrik Plastik di Gunung Putri Terbakar, Asap Tebal Selimuti Langit

Kebakaran pabrik yang ada di Gunung Putri Kabupaten Bogor, Minggu (29/3).(Damkar for Radar Bogor)

JawaPos.com - Warga di Kampung Jampang, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) dikejutkan dengan kobaran api yang terlihat berasal dari di kawasan Ligo Group pada Minggu petang (29/3).

Kobaran yang memicu kepanikan warga itu diketahui kebakaran yang melanda pabrik milik PT Cahaya Dinamika Persada (CDP) di kawasan Ligo Group.

Kobaran api yang besar disertai kepulan asap hitam pekat terlihat jelas dari kejauhan, menandakan skala kebakaran yang cukup serius.

Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), hingga saat ini penyebab pasti kebakaran pabrik di Gunung Putri itu masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Namun, api terpantau sangat cepat membesar karena kondisi di lapangan.

Banyaknya material plastik yang tersimpan di dalam gedung serta hembusan angin yang kencang membuat si jago merah sulit dikendalikan. Petugas damkar di lapangan harus berjibaku ekstra keras agar api tidak merambat ke bangunan di sekitarnya.

Damkar Kabupaten Bogor langsung menerjunkan tim tak lama setelah menerima laporan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengonfirmasi, personelnya sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. "Masih dalam penanganan," ujarnya, Minggu (29/3).

Hingga berita ini diturunkan, proses pemadaman masih berlangsung secara maksimal. Petugas terus berupaya melokalisir titik api agar situasi segera kondusif.

