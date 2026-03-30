10 Tanda Tersembunyi Anda Konsumsi Protein Berlebihan, Apa Saja?

JawaPos.com – Di dunia modern, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, popularitas diet tinggi protein pun meningkat.

Mulai dari tujuan berolahraga hingga diet penurunan berat badan dan gaya hidup sehat berkelanjutan, diet kaya protein telah menjadi landasan industri kesehatan.

Namun, segala sesuatu dalam batas wajar adalah kunci utama menuju kehidupan yang bahagia dan konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping.

Jika Anda memperhatikan tanda-tanda tertentu, itu berarti Anda kesulitan memproses kelebihan protein tersebut.

Terlebih lagi, seiring waktu, jumlah protein yang lebih tinggi dapat memberi tekanan pada ginjal.

Dilansir English jagran, berikut 10 tanda bahwa anda mengonsumsi lebih banyak protein daripada yang dibutuhkan tubuh.

1. Bau mulut

Konsumsi protein berlebihan bersamaan dengan kandungan karbohidrat rendah dapat memicu ketosis sehingga menyebabkan bau mulut.

2. Sembelit

Konsumsi protein berlebihan tanpa sayuran, serat, atau air dapat memperlambat pencernaan sehingga menyebabkan sembelit.

3. Merasa kenyang setelah makan

Konsumsi protein berlebihan sekaligus dapat memberi tekanan pada sistem pencernaan Anda sehingga memperlambat metabolisme.

4. Perut kembung terus menerus

Konsumsi protein dengan kandungan serat rendah secara berlebihan dapat memperlambat pencernaan sehingga memengaruhi kesehatan usus.