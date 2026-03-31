Eggplant “Unagi”, Olahan Terong Unik ala Jepang yang Simpel dan Enak



JawaPos.com - Terong sering dianggap sebagai bahan masakan sederhana yang diolah dengan cara itu-itu saja, seperti digoreng atau ditumis. Namun, siapa sangka terong bisa disulap menjadi hidangan unik ala Jepang yang menyerupai unagi? Eggplant “Unagi” adalah salah satu kreasi menarik yang memanfaatkan tekstur lembut terong sebagai pengganti belut, dengan sentuhan saus manis gurih khas Jepang.



Menu ini cocok banget buat kamu yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda tanpa harus menggunakan bahan mahal. Selain itu, resep ini juga ramah untuk vegetarian karena tidak menggunakan bahan hewani, namun tetap memberikan sensasi rasa yang “rich” dan memuaskan.



Dengan teknik yang tepat, terong bisa memiliki tekstur lembut dan juicy yang mirip dengan unagi. Ditambah dengan saus kecap asin yang manis dan sedikit karamelisasi, hasil akhirnya terlihat mengilap dan menggugah selera.



Bahan Eggplant “Unagi”

2 buah terong (kukus, lalu kerat seperti di video)

Butter atau minyak secukupnya

Bahan Saus

3 sdm kecap asin Jepang

1 sdm gula

1 tetes stevia (opsional)

Air secukupnya



Cara Membuat Eggplant “Unagi”

1. Kukus terong hingga empuk, lalu belah dan kerat bagian dalamnya agar bumbu lebih mudah meresap.

2. Panaskan butter atau minyak di atas pan, lalu panggang terong hingga bagian luarnya sedikit kecoklatan.

3. Campurkan kecap asin Jepang, gula, stevia (opsional), dan sedikit air untuk membuat saus.

4. Tuangkan saus ke atas terong yang sedang dipanggang, lalu masak hingga saus mengental dan melapisi permukaan terong.

5. Masak hingga terong terlihat mengilap dan sedikit karamelisasi, lalu angkat dan sajikan hangat.



Keunikan dari eggplant “unagi” terletak pada teksturnya. Setelah dikukus, terong menjadi sangat lembut dan mampu menyerap bumbu dengan baik. Saat dipanggang, bagian luar terong akan sedikit kering dan karamelisasi, sementara bagian dalamnya tetap juicy.



Saus yang digunakan juga menjadi kunci utama. Kombinasi kecap asin Jepang dan gula menciptakan rasa khas yang mirip dengan saus unagi, yaitu perpaduan antara manis dan gurih yang seimbang. Proses memasak hingga saus mengental membuat lapisan rasa semakin kuat dan menempel sempurna pada terong.



Hasil akhirnya adalah hidangan sederhana dengan rasa yang cukup kompleks, cocok untuk kamu yang ingin mencoba menu ala Jepang dengan bahan yang lebih terjangkau.



Eggplant “unagi” bisa menjadi alternatif sehat dibandingkan olahan daging karena berbahan dasar sayuran. Terong sendiri mengandung serat yang baik untuk pencernaan serta rendah kalori, sehingga cocok untuk menu diet atau gaya hidup sehat.



Selain itu, menu ini juga bisa dijadikan ide konten atau jualan karena tampilannya yang unik dan berbeda dari olahan terong pada umumnya. Dengan plating yang menarik, hidangan ini bisa terlihat seperti menu restoran Jepang meskipun dibuat di rumah.



Kamu juga bisa menyajikannya dengan nasi putih hangat atau nasi Jepang agar sensasi makannya semakin mirip dengan unagi asli.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @cik.tantri, “Ga usah pura-pura jadi yang lain, terong tanpa harus jadi unagi pun tetap enak kok.”