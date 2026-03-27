8 Frasa yang Diam-Diam Menandakan Seseorang Merasa Lebih Cerdas dari Anda

Pernah berada dalam percakapan ketika seseorang membuka kalimat dengan, "Sebenarnya…" lalu Anda langsung bisa menebak arah pembicaraan?

Ada tipe orang yang seolah membawa “papan skor” tak terlihat—mengukur siapa yang paling pintar dalam setiap interaksi.

Mereka mungkin tidak pernah terang-terangan mengaku lebih cerdas. Namun pilihan kata mereka sering kali membocorkan sikap tersebut.

Dalam banyak percakapan—baik di kantor, komunitas, atau lingkar sosial—ada pola bahasa yang menjadi sinyal halus superioritas intelektual.

Dilansir dari Global English Editing, Jumat (27/3), berikut delapan frasa yang sering digunakan.

1. “Saya kira itu sudah jadi pengetahuan umum”

Kalimat ini jarang benar-benar netral. Biasanya, ia muncul setelah seseorang bertanya atau mengungkapkan ketidaktahuan.

Alih-alih membantu, frasa ini menciptakan jarak—seolah pembicara berada di posisi lebih tinggi.

Yang menarik, “pengetahuan umum” yang dimaksud sering kali justru hal spesifik yang belum tentu diketahui banyak orang.

Orang yang benar-benar cerdas tidak mengukur orang lain dari apa yang belum mereka ketahui, melainkan dengan cara berbagi tanpa merendahkan.

2. “Izinkan saya menyederhanakan ini untuk Anda”

Sekilas terdengar membantu, tetapi bisa terasa meremehkan jika tidak diminta. Kalimat ini membawa asumsi: lawan bicara tidak cukup mampu memahami hal yang kompleks.

Padahal, pendekatan yang lebih sehat adalah bertanya terlebih dahulu—apakah penjelasan tambahan memang dibutuhkan.

Perbedaan antara membantu dan merendahkan sering kali hanya soal niat dan cara menyampaikan.