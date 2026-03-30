Ingin Hubungan yang Langgeng? 7 Batasan Ini Penting untuk Selalu Dijaga agar Hidup Harmonis

JawaPos.com - Hubungan yang harmonis tidak dibangun oleh dua orang yang sempurna, melainkan oleh dua individu yang bersedia memahami diri sendiri sekaligus menghormati ruang pasangannya.

Dalam perjalanan cinta, selalu ada berbagai dinamika—mulai dari momen indah yang membahagiakan hingga tantangan yang menguji kesabaran dan kedewasaan emosi.

Pasangan yang sehat menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari besarnya rasa cinta, tetapi juga dari batasan yang disepakati bersama. Tanpa hal tersebut, hubungan bisa berubah menjadi saling mengontrol, melelahkan, bahkan menjauhkan masing-masing dari potensi terbaiknya.

Rasa memiliki tidak berarti harus menghilangkan ruang pribadi.

Sebaliknya, hubungan yang dewasa justru memberi kebebasan bagi masing-masing untuk berkembang, bukan mengekang dengan kendali berlebihan.

Mereka memahami bahwa pasangan adalah individu, bukan sesuatu yang bisa diatur sesuka hati.

Di sinilah pentingnya batasan sebagai penyeimbang hubungan—bukan untuk mengurangi cinta, tetapi agar hubungan tetap sehat dan berjalan dengan baik.

Pasangan yang matang tahu kapan harus memberi ruang, bersikap jujur, menjaga privasi, dan saling mendukung tanpa melanggar kenyamanan satu sama lain.

Mengacu pada Geediting, terdapat tujuh batasan penting yang menjadi dasar dalam membangun hubungan yang sehat.