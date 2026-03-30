Pergerakan Arus Balik di Tol Trans Jawa telah Melandai

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyebut pergerakan arus balik Lebaran 2026 hingga Minggu (29/3), pada KM 414 hingga KM 70 Tol Trans Jawa telah melandai.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono di JTMC Jasa Marga, Tol Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari, menjelaskan bahwa landainya lalu lintas itu berdasarkan pantauan Volume-to-Capacity (V/C) ratio.

“V/C ratio yang telah kami perhatikan dari seluruh ruas, pertama dari KM 414 Kalikangkung V/C ratio masih 0,3; Palikanci V/C ratio 0,28. Kemudian, Cipali 0,22 dan Cikatama 0,36,” katanya.

“Atas pertimbangan itu berarti sudah melandai pergerakan arus balik sejak dari 414 sampai dengan KM 70,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hingga Minggu, pukul 22.00 WIB, sebanyak 2,9 juta kendaraan telah memasuki Jakarta.

“Artinya sudah 86 persen dan sampai dengan jam 10 tadi terhitung jumlah kendaraan yang masuk 166.000,” katanya.