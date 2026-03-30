Antara
30 Maret 2026, 14.28 WIB

Mayoritas Kota Besar Diprediksi Alami Hujan Ringan-Sedang

Pekerja memakai payung saat hujan mengguyur kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pekerja memakai payung saat hujan mengguyur kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - BMKG mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Senin (30/3).

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Yuyun W menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Seram, Samudra Pasifik utara Papua, Samudra Hindia barat Sumatera, perairan barat dan timur Aceh, pesisir barat dan timur Sumatera, pesisir selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Laut Arafuru, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang, yakni di wilayah Padang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, dan Kendari.

Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Palu, Mamuju, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, di antaranya wilayah Denpasar dan Kupang.

Sebelumnya pada Sabtu (28/3), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mengingatkan semua pihak tentang potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat banyaknya titik panas di Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa hari terakhir.

"Cuaca dalam beberapa hari terakhir sejak Idul Fitri pekan lalu memang panas. Kondisi ini kemudian memicu munculnya banyak titik panas," ujar Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Carolina Meylita Sibarani.

Pada Jumat (27/3) misalnya, mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita jumlah titik panas yang tersebar di enam kabupaten maupun kota di Kaltim mencapai 171 titik.

