Mengenal Saint Kitts dan Nevis, Tak Gentar Hadapi Indonesia di FIFA Series 2026

Pelatih Timnas St Kitts dan Nevis Marcelo Augusto Silva Serrano (tengah) dan pemainnya Julani Archibald (kanan) menghadiri jumpa pers di Jakarta, Kamis (26/3/2026), menjelang pertandingan FIFA Series 2026 melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (ANTARA/RAUF ADIPATI)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan melakoni partai pertama FIFA Series 2026 pada Jumat (27/3) malam dengan menghadapi Saint Kitts dan Nevis, sebuah negara yang terletak di kawasan Karibia.
FIFA Series 2026 yang digelar di Indonesia akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, diikuti empat negara; Indonesia, Bulgaria, St Kitts dan Nevis dan Kepulauan Solomon.
Kejuaraan ini merupakan agenda dari FIFA yang melibatkan negara dari benua berbeda dan Indonesia mewakili AFC bertemu wakil UEFA Bulgaria, Concacaf St Kitts dan Nevis, serta OFC Kepulauan Solomon.
St Kitts dan Nevis merupakan negara di kawasan Karibia, Amerika Utara, dan terdiri atas dua pulau yaitu Saint Kitts dan Nevis.
St Kitts dan Nevis berbatas dengan Antiagua dan Barbuda di timur, Sint Eustatius dan Saba (Belanda) di utara, Sain Barthelemy (Prancis) di timur laut dan Montserrat (Inggris) di tenggara.
Dua pulau ini pertama kali ditemukan oleh penjelajah Portugal Christopher Colombus pada 1493 dan pertama kali mulai dihuni Bangsa Eropa pada 1623 oleh Inggris dipimpin Thomas Warner.
Dua tahun berselang, pemukim asal Prancis di bawah Pierre Belain d'Esnambuc turut menempati St Kitts dan Nevis.
Selanjutnya St Kitts dan Nevis menjadi koloni Inggris sejak tahun 1700 dan pada akhirnya meraih kemerdekaan penuh pada 19 September 1983.
St Kitts dan Nevis merupakan negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa (Commonwealth) dari Inggris yang mengakui Raja Charles sebagai kepala negara.
Federasi Sepak Bola St Kitts dan Nevis didirikan pada 1932 bergabung di bawah naungan Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Amerika Tengah dan Karibia (Concacaf) pada 1990, dan dua tahun berselang resmi menjadi anggota FIFA.
Timnas negara ini pertama kali melakukan pertandingan internasional menghadapi Timnas Grenada pada 18 Agustus 1938 dan menelan kekalahan dengan skor 2-4.
Sementara itu, pertandingan resmi pertama yang dilakukan oleh Timnas St Kitts dan Nevis adalah ketika pada kejuaraan CFU 1979 dengan dua kali menghadapi Timnas Jamaika. Mereka takluk dengan skor 1-2.
Sepanjang sejarah, St Kitts dan Nevis sama sekali belum memiliki pengalaman bisa menembus putaran final Piala Dunia dan hanya satu kali tampil di Piala Emas Concacaf.